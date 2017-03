L'ex c.t. francese ha criticato Messi che, a suo dire, sarebbe in fase calante e addirittura a fine carriera: in Barcellona-Psg sarebbe stato il peggiore in campo.

10 ore fa di Elmar Bergonzini

Le parole vanno pesate. Così come le opinioni: non possono avere tutte la stessa importanza. Che Raymond Domenech cerchi sempre di fare notizia andando controcorrente ed esprimendo idee alquanto particolari non è una novità. D’altronde è lui l’uomo che, quando era commissario tecnico della Francia, faceva le convocazioni in base al segno zodiacale dei giocatori. Lui l’uomo che, nel giorno dell’eliminazione dall’Europeo del 2008, nel quale la sua Francia venne umiliata, chiese in diretta alla fidanzata Estelle Denis di sposarlo. Ora Domenech torna a far parlare di sé. Il giorno dopo la rimonta del Barcellona contro il Psg in Champions League, la più emozionante della storia della competizione, ha voluto criticare Leo Messi, secondo lui in evidente fase calante.

La critica di Domenech a Messi

D’altronde già alla vigilia l’ex commissario tecnico francese si era schierato contro la Pulce argentina:

Il Barça è l'ombra della squadra che ha dominato in Europa e Messi non ha più l'energia di quando aveva 20 anni.

Dopo il 6-1, probabilmente per non volersi rimangiare quanto affermato in precedenza, ha perfino rincarato la dose, spiegando ad Eurosport che Messi ha cominciato il declino:

La mia opinione non è cambiata. Anzi, lo è: Messi non gioca ad intermittenza, non gioca proprio. È stato il peggiore in campo per il Barcellona. È stato per tutta la partita al centro del campo, tipico di quando non vuole correre: è chiaramente in fase calante, pensa di giocare da fermo e fare il regista. Credo che ormai sia a fine carriera: ha dato tanto ed è stato un giocatore magico, ma ieri non ha giocato ad intermittenza. È stato completamente assente.

E pensare che Leo al momento è il capocannoniere della Champions League con 3 gol di vantaggio su Cavani che però è stato eliminato. Anche nella Liga spagnola Messi è il capocannoniere con 23 gol. Al secondo posto il suo compagno di squadra Luis Suarez a quota 20. Staccato Cristiano Ronaldo a 18. Ma per Domenech Messi è in fase calante. Se ne faccia una ragione Leo, d’altronde le parole vanno pesate. Così come le opinioni.