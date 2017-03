Ognuno al mondo può avere la fede che preferisce, ma al cospetto di questi dieci gol del Barcellona c'è un'unica reazione possibile: gridare insieme al miracolo.

Gol di petto di Messi in finale del Mondiale per clun

4 ore fa di Angelo Cavaliere

Di fronte allo strepitoso successo del Barcellona contro il Paris Saint-Germain per 6-1, nessuno è riuscito a restare impassibile. Tutto il mondo ha celebrato la più incredibile remontada della storia della Champions League e tutti sono stati concordi su un fatto: per una vittoria del genere non basta l'allenamento, la convinzione, la tattica. No, per compiere un'impresa che non si può cancellare dalla storia, c'è bisogno che un aiuto divino scenda dal cielo.

E pensare che quello di Sergi Roberto al 96' non è l'unico gol della storia del Barcellona che ha il sapore di un miracolo. Marca ne ha ricordati altri nove che hanno fatto impazzire i tifosi blaugrana e gli appassionati di tutto il mondo.

Bakero di testa contro il Kaiserslautern

1991. Ottavi di Coppa dei Campioni. La squadra allenata da Cruyff aveva vinto 2-0 in casa la partita di andata e pensava di cavarsela agilmente anche al ritorno. Tutto l'opposto: al 90' il Barça è sotto di 3 gol e fuori dalla Coppa. Ma due minuti dopo l'arbitro fischia una punizione per i blaugrana. L'ultima chance: Koeman crossa in area e Bakero, da posizione defilata, colpisce di testa e segna. Il resto è storia: il Barcellona alzerà al cielo quella coppa.

La punizione di Koeman: Barcellona campione d'Europa

Stesso anno, stessa competizione, ma non più agli ottavi, bensì nella gara decisiva, la finale. Il 20 maggio 1992, nello stadio di Wembley, si affrontano Barcellona e Sampdoria per conquistare il titolo di campione d'Europa. Nei 90 minuti regolamentari la partita non si sblocca. Fino al 112' il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Poi la decisione che ha cambiato la storia. L'arbitro tedesco Schmidhuber fischia una contestatissima punizione dal limite. La Samp protesta con tutte le sue forze perché conosce il pericolo a cui sta andando incontro. E infatti tutte le loro paure si rivelano fondate. Ronal Koeman posiziona la palla, prende una breve rincorsa e la scaglia con tutta la sua forza a fil di palo. Pagliuca non può niente.

Pizzi e il 5-4 all'Atletico

Coppa del Re 1997. Ai quarti di finale il Barcellona se la vede contro l'Atletico Madrid. La partita di andata nella capitale spagnola finisce 2-2. Al ritorno, al Camp Nou, i catalani si trovano sotto di 3 gol all'intervallo. Ma nella ripresa scendono in campo con un nuovo spirito e compiono una delle imprese a cui i tifosi sono più affezionati: 5 gol in 45 minuti. Tripletta di Ronaldo, poi Figo e l'ultimo, indimenticabile, gol di Juan Antonio Pizzi che fa letteralmente esplodere lo stadio.

Belletti e la finale di Parigi

17 maggio 2006. Stade de France. Una di fronte all'altra, Barcellona e Arsenal vogliono portare a casa la Champions League. La prima a sbloccare il risultato è la squadra inglese, con Campbell al minuto 37. Al 71', senza aver ancora trovato il pareggio, Rijkaard compie la sua ultima sostituzione: fuori Oleguer, dentro Belletti. La scelta si rivela vincente. Dopo 5 minuti Eto'o insacca l'1-1 e all'81' è proprio il terzino brasiliano a trovare il gol della vittoria dopo uno scambio con Larsson.

Iniesta a Stamford Bridge

Un altro gol ormai storico per la sua importanza oltre che per la sua bellezza. Semifinale di ritorno della Champions League 2008/09. A Stamford Bridge il Barcellona incontra il Chelsea dopo che in casa non è riuscita a segnare. E la situazione, come al solito, si mette malissimo. I Blues si portano avanti subito, con Essien, all'ottavo minuto. Per tutta la partita gli inglesi corrono e serrano ogni spazio, ma al 92' compiono un errore fatale. Lasciano libero al limite dell'area don Andrès Iniesta e gli permettono di realizzare questo gioiello.

La rovesciata di Rivaldo

Ultima giornata della Liga 2000/01. Al 88' Rivaldo regala ai tifosi blaugrana una perla che dimenticheranno con difficoltà. Stop di petto al limite dell'area e rovesciata, con la palla che si insacca perfetta all'angolino basso alla sinistra del portiere. Un gol da copertina, fondamentale per vincere 3-2 e superare il Valencia nello scontro diretto e agguantare il 4° posto e la qualificazione in Champions.

Messi di petto per il Mondiale per club

Quando si dice mettercela tutta. Messi doveva aver preso alla lettera questo modo di dire. Nella finale del Mondiale per Club del 2009 contro l'Estudiantes, il campione argentino decise di sfruttare il petto per sancire il definitivo 2-1 al minuto 109 dei tempi supplementari.

Pedro contro lo Shakhtar

Sempre 2009, ma un'altra finale. Barcellona e Shakhtar Donetsk si affrontano per la Supercoppa europea. Non bastano i tempi regolamentari per decretare un vincitore. Allora, al 115', ci pensa Pedro, dopo uno scambio al limite dell'area con Messi. Lo spagnolo era subentrato al 81' per sostituire un inconcludente Ibrahimovic.

Pedro e il vizietto della Supercoppa

Ancora una Supercoppa europea, ancora il 115' dei supplementari e ancora Pedro. Lo spagnolo si può assolutamente definire l'eroe dei tempi di recupero del Barça. Nell'edizione del 2015 regala la vittoria ai catalani dopo un'estenuante partita contro i connazionali del Siviglia finita 5-4.

Sergi Roberto, l'ultimo miracolato

Dopo questo gol pazzesco, Sergi Roberto deve sentirsi davvero un miracolato. L'emozione incredibile che ha provato dev'essere pari solo all'esplosione di felicità che ha investito tutto il Camp Nou.