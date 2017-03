Esattamente dieci anni fa, la stella argentina firmava la prima delle sue 37 triplette con il Barcellona: vittima illustre, il Real Madrid di Fabio Capello.

670 condivisioni 0 stelle

3 ore fa di Paolo Cola

Da un certo punto di vista, la nota più irreale dell'irreale notte del Camp Nou è la marginalità che Leo Messi ha avuto nella prodigiosa rimonta del Barcellona sul PSG. Un gol su rigore e poco altro, quando solo qualche tempo fa sarebbe stato impensabile slegare un simile miracolo sportivo dalla performance stellare del miglior giocatore in campo. Se ne è accorto perfino Raymond Domenech, che ne ha approfittato per una sparata delle sue:

Messi non gioca a intermittenza, non gioca proprio. Contro il PSG è rimasto per tutto il tempo in mezzo al campo, atteggiamento classico di chi non ha voglia di correre. Ha dato tanto, è stato un giocatore magico, ma ormai è a fine carriera

Il tempo ci dirà se l'argentino ha effettivamente imboccato il viale del tramonto - giova ricordare a Domenech che quest'anno ha segnato 39 gol in 38 presenze - nel frattempo, possiamo consolarci con le sue prodezze del passato. Il 10 marzo del 2007, dieci anni fa esatti, Messi si esibiva in una delle sue prime recite di pura onnipotenza, segnando la sua prima tripletta con la maglia del Barcellona. Vittima di turno? Nientemeno che il Real Madrid di Fabio Capello.

Getty Messi esulta con Belletti in Barcellona-Real Madrid 3-3

Tre gol di Messi: tra Barcellona e Real Madrid finì 3-3

Il match del Camp Nou terminò 3-3 e alla fine si rivelò decisivo, ma per le merengues, che al termine di una Liga tra le più appassionanti del nuovo secolo, si aggiudicarono il titolo all'ultima giornata, grazie alla differenza-reti. Una grande amarezza per Messi, alla sua prima vera stagione da titolare, che aveva fatto sognare i tifosi culé con una mano de dios all'Espanyol al penultimo turno. Ma la consolazione non è tardata ad arrivare: di triplette col Barcellona ne ha firmate altre 36 (26 nella Liga, 7 in Champions League, 3 in Coppa del Re e una in Supercoppa di Spagna), tra cui quattro poker e una cinquina. A queste, vanno aggiunti altri quattro hat-trick con la nazionale albiceleste, per un totale di 41, l'ultimo dei quali contro il Manchester City in Champions League. I titoli, di squadra e individuali, non li contiamo neanche.