Quando si dice: "Nel bene e nel male, l'importante è far parlare". Assurda uscita del tecnico del QPR Ian Holloway, che definisce Alexis Sanchez: "Un maiale egoista".

806 condivisioni 4 stelle

6 ore fa di Massimiliano Rincione

Polveriera Arsenal. Tra il caso-Wenger (stavolta davvero vicino a salutare Londra a fine stagione) e la cocente umiliazione patita in Champions League, costata l'eliminazione per mano del Bayern Monaco, l'ambiente in quel dell'Emirates non si può certo definire tra i migliori.

Lo sconforto dell'Arsenal, umiliato in casa dal Bayern Monaco.

Certo è che se ad una situazione già rovente si aggiungono degli attacchi esterni e totalmente inaspettati, le cose non possono far altro che peggiorare.

"Sanchez? Un porco"

Immaginiamo una normale giornata londinese. Talksport contatta Ian Holloway, allenatore del QPR, per affrontare i temi caldi della settimana. Pochi giorni prima l'Arsenal è stato estromesso senza appello dalla Champions da un Bayern Monaco capace di rifilare ben 10 goal ai Gunners tra andata e ritorno.

I giocatori del Bayern Monaco festeggiano la goleada dell'Emirates Stadium.

Il ritorno della sfida valida per l'accesso ai quarti di finale di Champions League regala un Arsenal spento, mollo e demotivato, incapace di sopperire allo strapotere bavarese. L'emblema del pessimo andamento della partita è la disastrosa prestazione di Alexis Sanchez, incredibilmente fumoso e sostituito al 72'. Ecco, qui entra in gioco l'assurdo monologo di Holloway, che utilizza parole pesantissime per descrivere la prestazione dell'attaccante cileno.

Ian Holloway, tecnico del Queen Park Rangers.

Sanchez? È soltanto un maiale egoista. Il suo atteggiamento è davvero pessimo: contro lo Swansea, appena sostituito, ha tirato su il cappuccio, sedendosi tra mille mugugni. Neanche fosse la fine del mondo! Non è questo il modo di fare, specie quando sta per entrare un tuo compagno, maiale! Anche contro il Bayern ha avuto lo stesso atteggiamento: ma come si fa ad essere così egoisti? Probabilmente, se la tua squadra sta perdendo, è anche per colpa della tua condotta. Sanchez potrà anche essere cercato da fior fior di club, ma dovrebbe prima diventare un uomo-squadra. Gestire persone e calciatori così, di questi tempi, è pressoché impossibile.

Vaneggiamenti

Un attacco assurdo e insensato quello di Holloway, che avrebbe certamente potuto trovare parole migliori per descrivere il suo dissenso. Così facendo, invece, il mister del QPR ha semplicemente scatenato un vespaio di polemiche che non farà altro che portargli cattiva pubblicità. Epic fail clamoroso in termini mediatici per Ian Holloway, che continua a conservare comunque un minimo di ragione quando parla di comportamenti, da parte di Sanchez, alle volte troppo infantili ed ingiustificati.