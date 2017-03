Nella conferenza stampa che precede Bayern Monaco-Eintracht, il tecnico italiano e lo spagnolo ricordano la celebre finale vinta dal Liverpool contro il Milan.

2 ore fa di Andrea Centogambe

Istanbul 2005. Bastano il nome di una città e quattro cifre per far venire gli incubi ai tifosi del Milan. Sì, è l'anno della finale di Champions League giocata allo stadio Olimpico Atatürk tra i rossoneri e il Liverpool. Il Diavolo va in vantaggio 3-0 in 45' grazie a Maldini e alla doppietta di Crespo, poi nella ripresa l'incredibile rimonta dei Reds firmata Gerrard, Smicer e Xabi Alonso. Proprio quest'ultimo ha avuto modo di tornare a parlare di quella partita leggendaria vinta ai rigori. Lo ha fatto in conferenza stampa, alla vigilia di Bayern Monaco-Eintracht (diretta su FOX Sports alle 15.30). Seduto al suo fianco c'era Carlo Ancelotti, il tecnico che guidava i rossoneri.

Ancelotti: "Xabi Alonso sa che quella coppa è mia..."

Mentre Xabi Alonso - che ha appena annunciato l'addio al calcio giocato - ricordava la sua fortunata esperienza al Liverpool, inevitabilmente ha parlato di quel match:

Ricordo il mio primo anno al Liverpool, un club molto speciale. Parliamo di una squadra piena di storia, tradizione e magia. Lo capisci dal primo giorno in cui arrivi. Sono stato fortunato abbastanza da giocare una fantastica finale e vincerla. Molte persone sicuramente ricorderanno quella finale di Champions League (ride, ndr).

A quel punto è intervenuto Ancelotti, che col sorriso stampato in volto ha esclamato: