Nel Main Event di questa puntata del roster blu della WWE, AJ Styles e Randy Orton si sfidano per contendere la cintura di Bray Wyatt.

13 ore fa

Dopo la sensazionale ultima puntata di WWE-ek Raw, che ha visto il confronto tra Goldberg e Brock Lesnar, nonché il ritorno di The Undertaker, si passa adesso alla seconda metà della rubrica di FOX Sports dedicata al mondo del wrestling, cioè quella che parla del roster blu, WWE-ek SmackDown! Questo episodio si apre con il GM Daniel Bryan e Shane McMahon che parlano tra di loro sul ring in riferimento a chi tra Randy Orton e AJ Styles meriti di più di sfidare Bray Wyatt a Wrestlemania 33. Dopo aver analizzato i vari punti di vista, i due convengono che la cosa migliore da fare sia semplice. Far sfidare i due per la prima volta nella loro carriera, proprio nel Main Event della serata a Indianapolis, in un #1 Contender Match.

Mixed Tag Team Match

John Cena & Nikki Bella VS James Elssworth & Carmella

Un match misto chiaramente senza storia, con la coppia composta da John Cena e Nikki Bella che si libera in poco tempo degli avversari.

Come prevedibile, però, l’incontro viene usato come pretesto per attaccare dall’altra coppia, The Miz e Maryse, che prima assistono da bordo ring e poi, mentre Cena e compagna festeggiano per la vittoria, intervengono attaccandoli.

Backstage SmackDown

Randy Orton, protagonista la scorsa settimana a SmackDown con il tradimento a Bray Wyatt, spiega che nessuno potrà fermarlo e sarà lui a prendersi il Main Event di Wrestlemania 33. Non solo, dice anche che se fosse al posto di AJ Styles scapperebbe, o meglio "run". Proprio in stile Wyatt Family...

Single Match

Dean Ambrose VS Curt Hawkins

Curt Hawkins arriva sul ring e chiama Dean Ambrose, con l’obiettivo di vendicarsi per il trattamento ricevuto la settimana scorsa. Anche questa volta però non è che vada “benissimo”, perché Ambrose accetta l’invito, lo stende con una clothesline e poi si concentra di nuovo su ciò che gli interessa: Baron Corbin. Lo chiama ancora una volta, ma Corbin replica solo apparendo sul titantron, dicendo che si prenderà il suo titolo di Intercontinental Champion quando lo deciderà lui.

Backstage SmackDown

Le telecamere si spostano nel backstage, dove assistiamo a uno scambio non proprio all’insegna dell’amicizia tra Dolph Ziggler e Mojo Rawley (primo partecipante alla Andre The Giant Memorial Battle Royal a Wrestlemania 33). Poi l’inquadratura passa su Dean Ambrose, alla ricerca di Baron Corbin. The Lunatic Fringe viene attaccato a tradimento con una mazza di metallo. Il campione intercontinentale ha la peggio e resta a terra, Corbin inferisce schiacciandolo sotto le forche di un muletto. Fortunatamente sono poi arrivati arbitri e inservienti: il wrestler è stato portato immediatamente in ospedale e i telecronisti americani parlano addirittura di una piccola emorragia interna.

Alexa Bliss’ Talking

La campionessa femminile di SmackDown, Alexa Bliss, arriva sul ring per la "Blissertation" accompagnata dalla fida Mickie James. Le due vengono raggiunte poco dopo da Becky Lynch prima e Natalya poi, entrambe alla ricerca di un match per il titolo. Irrompe così Daniel Bryan, che sancisce immediatamente un Women Tag Team Match e, in vista di Wrestlemania 33, un incontro aperto a tutte le Divas di SmackDown con in palio la cintura di Alexa Bliss. Lei prova a protestare, ma il GM le fa capire che ormai è deciso e non si tornerà indietro…

Women Tag Team Match

Alexa Bliss & Mickie James VS Natalya & Becky Lynch

L’incontro tra coppie finisce per vedere vincitrici Alexa Bliss e Mickie James, che sfruttano le numerose incomprensioni tra le due sfidanti e il conseguente tradimento di Natty verso Becky, colpita con un German Suplex. Al termine del match, però, Mickie tradisce a sua volta Alexa colpendola con un Mick Kick atterrandola.

1# Contender Match

Randy Orton VS AJ Styles

Siamo così arrivati all’incontro clou della serata, quello che mette in palio il Main Event di Wrestlemania per affrontare il campione WWE Bray Wyatt. Di fronte Randy Orton, vincitore della Royal Rumble, ed AJ Styles, che la settimana scorsa si era guadagnato l’accesso a WM sconfiggendo Luke Harper nello spareggio dopo il finale controverso della Battle Royal. Il match è spettacolare da parte di entrambi, ma ad avere la meglio è The Viper, che si riprende così il suo posto nel Main Event del Pay-Per-View più importante dell’anno, il prossimo 2 aprile a Orlando: Wrestlemania 33! Decisiva una Pop Up RKO, che interrompe un Superman Splah di Phenomenal.

Al termine dell’incontro AJ Styles è furioso con il Commissioner Shane McMahon, accusato di aver messo in scena una cospirazione contro di lui. La rissa viene sventata solo per l’intervento della sicurezza…