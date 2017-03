WRC, la carrera mexicana

Il mondiale rally fa tappa in Messico per la terza prova stagionale: 369 km cronometrati, 19 prove speciali.

1 condivisione 0 stelle

12 ore fa di Marco Giordo

Ci siamo, il mondiale WRC arriva sugli sterrati con il Rally del Messico, la classica prova centroamericana che avrà anche quest’anno un percorso “long run”. La “carrera mexicana” misurerà infatti 369 km cronometrati con ben 19 prove speciali in programma. La gara, ricavata nella provincia di Leòn, con base a Guanajuato, inizierà con lo shakedown lungo 5,31 km di Llano Grande in programma mercoledì pomeriggio. Una modifica necessaria per poter disputare giovedì 9 marzo alle 19.23 locali (le 2.23 di notte italiane) la super speciale d’apertura a Città del Messico, che andrà in onda live su FOX Sports.

Il mondiale rally WRC arriva in Messico

Zocalo, debutto in WRC

La prova spettacolo, totalmente inedita nel mondiale WRC, è infatti ambientata al centro della capitale messicana a Zocalo, la celebre Plaza de la Constituciòn, dove venne girato l’inizio dell’ultimo film di 007 “Spectre”. Vista la distanza di quasi 400 km, i piloti si recheranno nella capitale messicana da Leòn in aereo con un charter, mentre le vetture saranno trasportate sui trailer. Venerdì 10 la prima tappa tutta ambientata nelle Sierras ad oltre 2.000 metri, prevede 7 speciali per un totale di 154,85 km cronometrati. Si inizia subito con il crono di ben 54,90 km di El Chocolate, che arriva a ben 2.737 metri di altitudine, seguito da quello di Las Minas di 19,68 km. Nel pomeriggio le due prove saranno ripetute e seguite poi dalla classica prova, lunga solo 1 km, che si corre lungo le caratteristiche strade di Guanajuato, e dalle due super speciali dell’autodromo di Leòn di complessivi 4,60 km. Sabato la seconda tappa sarà composta da 9 prove per complessivi 157,57 km cronometrati, tra i quali figurano le speciali di Media Luna (27,42 km), Lajas de Oro (38,31 km) e di El Brinco (10,09 km) da ripetersi due volte (il primo passaggio a El Brinco alle ore 18 italiane sarà trasmesso live da FOX Sports), seguite in serata dalle due super speciali in programma all’autodromo di Leòn (2,30 km) e da quella della Feria di Leòn (1,33 km).

Power Stage in onda domenica alle 19

L’ultima tappa infine è lunga 54,90 km cronometrati con due sole prove in programma, quella di La Calera di ben 32,96 km e la power stage di Derramadero di 21,494 km, che andrà in onda in diretta su FOX Sports alle ore 19.