Il match di UFC 209 è saltato, ma Tony Ferguson non l'ha presa bene. A mente fredda, torna ad accusare comprensibilmente Khabib Nurmagomedov.

70 condivisioni 0 stelle

14 ore fa di Giovanni Bongiorno

Tony Ferguson, a seguito del mancato peso e conseguente ricovero del suo avversario di UFC 209 Khabib Nurmagomedov, aveva inviato al russo un tweet di solidarietà e auguri di pronta guarigione, immediatamente dopo la cancellazione del match.

Sorry To My Fans, Not What I Wanted. Get Well @TeamKhabib, Let's Do It Again. Thanks To My Family & Team For The Support & Sacrifice #UFC209 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 3, 2017

Chiedo scusa ai miei fan, non era ciò che volevo. Riprenditi Khabib, rifacciamolo. Grazie alla mia famiglia e al mio camp per il supporto e i sacrifici.

Ma adesso che è tornato in California, il contendente al titolo dei pesi leggeri si è sentito frustrato e la colpa, a suo dire, è tutta di colui che avrebbe dovuto affrontare a Las Vegas.

È stato profondamente irrispettoso e non professionale ciò che ha fatto il suo team - ha detto Ferguson all'edizione del lunedì di The MMA Hour -specialmente dopo tutte le chiacchiere che aveva fatto prima del match.

Quando la notizia del mancato match ha shockato il mondo delle MMA, nella serata di venerdì, Ferguson si stava riprendendo dal brutale taglio del peso che aveva affrontato. Dopo aver eseguito con successo il weigh-in infatti, "El Cucuy" era tornato in albergo a riposare.

Dovevo ancora perdere due libbre quella mattina. Ce l'ho fatta, mi sentivo male, ma sono salito sulla bilancia e ho fatto la mia parte. Sono tornato in hotel e sapevo di dover riposare, non mi sentivo per nulla bene. Non so se è stato l'aver mangiato troppo velocemente o la reidratazione.

Ma a Ferguson è bastato svegliarsi dal riposo pre-match per subire la vera doccia d'acqua ghiacciata.

Quando ho appreso che il match era stato cancellato, potete capire come mi sono sentito. Ero sotto shock.

Khabib Nurmagomedov, 28 anni. Non si è presentato al weigh-in di UFC 209 a causa di un ricovero forzato.

Il mancato match ha messo Ferguson in una posizione particolare. Conor McGregor è fuori dai giochi per la futura nascita del figlio, "El Cucuy" conta nove vittorie consecutive e non ha intenzione di fare passi indietro. E nonostante il match contro il russo sarebbe valso il titolo ad interim, adesso Ferguson non ha più fiducia nella serietà del suo avversario e non è sicuro di volersi riaccordare per un altro match. L'americano ha poi concluso: