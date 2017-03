Red Bull Valparaiso Cerro Abajo: le peggiori cadute

Il 19 febbraio la città di Valparaiso, in Cile, ha ospitato la più importante gara di riders al mondo. E in una competizione del genere, non mancano mai le cadute.

0 condivisioni 0 stelle

13 ore fa di Angelo Cavaliere

Share Condividi Twitta

Meno di un mese fa si è svolto in Cile una delle manifestazioni sportive più seguite del paese. Infatti, per la quindicesima edizione del Red Bull Valparaiso Cerro Abajo, la città sudamericana è stata investita da una vera e propria ondata di festa, che ha trascinato intere famiglie fuori per strada a seguire le imprese e le acrobazie dei più famosi riders del mondo. Uno spettacolo avvincente ed esaltante, che però, spesso, offre anche scene preoccupanti. Tra i ciclisti in gara c'erano i più importanti freestyler del mondo, ma anche ad atleti del genere, a volte, capita di sbagliare. In questo video sono raggruppate le peggiori cadute della gara. Per fortuna, nessuno sembra essersi fatto male seriamente.

Share Condividi Twitta