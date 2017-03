L'impianto, da pochi mesi la nuova casa del West Ham, è stato nominato "Miglior stadio del mondo" per l'annata 2016. In classifica anche la Dacia Arena di Udine.

13 ore fa di Andrea Pettinello

Le critiche e le opinioni dei suoi assidui frequentatori, non hanno minimamente influito sul giudizio degli esperti: l'Olympic Stadium di Londra, forse uno degli stadi meno adatti al calcio concepiti negli ultimi anni, è stato eletto come "Stadio dell'Anno" da una commissione composta da 5 esperti del settore. L'impianto ha sbaragliato la concorrenza degli altri 27 stadi in lizza, risultando quello più adatto per lo svolgimento di un evento sportivo, come confermato da Robert Mankin, uno dei cinque membri della commissione.

È uno stadio che rispetta tutte le nostre aspettative. Non solo è moderno ma l'impatto strutturale e ambientale che ha sul territorio lo rendo unico nel suo genere. I fattori, sommati tra loro, danno come risultato un impianto adatto a qualsiasi tipo di evento calcistico o olimpico che esso sia.

Il London Stadium però, non è l'unico ad aver ricevuto una lunga serie di elogi. Tra gli altri stadi premiati troviamo la Vodafone Arena di Istanbul, da pochi mesi la nuova casa del Besiktas e lo Stadion FK Krasnodar, l'impianto di casa dell'omonima squadra russa. Nella top 10 anche un'eccellenza italiana, la Dacia Arena di Udine, premiata anche e soprattutto per il suo impatto visivo sul territorio.

Stadio dell'anno 2016: la top 10