Nella partita contro i Lakers Dirk Nowitzki ha raggiunto quota 30.000 punti con il suo movimento: il fade away jumper: ora fa parte della storia.

13 ore fa

Sono bastati 13 minuti e 2 secondi a Dirk Nowitzki per fugare ogni dubbio e raggiungere i 30.000 punti in carriera. Nessun non-americano era mai riuscito in questa impresa e solo Kareem-Abdul Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain e Michael Jordan sono con lui in quell’elitè. Lì l'aria è rarefatta, respirabile solo da chi è campione negli anni e Dirk su questo ha messo d’accordo un intero pianeta.

Dopo il canestro della storia

I campioni non hanno età, nè nazionalità

Rick Carlisle ha inquadrato perfettamente la serata che festeggia il suo giocatore dicendo:

Sono 13 minuti e 2 secondi che riassumono perfettamente la carriera di uno dei migliori di questo gioco. Meticolosità, preparazione, dedizione totale e un incredibile senso della competizione.

Questo è Dirk Nowitzki, un giocatore che ha completamente ridefinito la storia del gioco e la percezione dei ruoli. Nessun sette piedi aveva mai tirato così tanto e bene come il tedesco da coniare addirittura un movimento. "The Dirk”, secondo LeBron James, ormai rappresenta unanimemente da anni quel fade away su una gamba sola che il tedesco ha sdoganato e portato ai livelli migliori possibili. Sono due le persone che hanno contribuito a tutto questo:

La prima è ovviamente il guru Holger Geschwindner che ha allevato Dirk sin da ragazzo, seguendolo in ogni momento e utilizzando anche esercizi anticonvenzionali come la boxe o la scherma per plasmare il movimento di piedi e mani che avrebbe portato alla delizia per gli occhi del suo jumper. Ha lavorato incessantemente e meticolosamente su tutto il suo gioco, ma coach Rick Carlisle (il secondo fattore) quando è arrivato a Dallas gli ha fornito una cassetta con i movimenti di Larry Bird da imparare e imitare. In un’estate ha fatto suo il movimento e all’inizio della successiva stagione è comparso quello che oggi chiamiamo tutti “the Dirk” ovvero uno dei tiri più immarcabili della storia del gioco.

Punti, punti, punti…

Una volta raggiunto quota 30.000 la partita di Dirk è sostanzialmente conclusa. Il canestro che gli ha permesso di raggiungere questo traguardo è un vero e proprio dejavu. Il 13 gennaio 2010, sempre in casa e sempre contro i Lakers, aveva segnato il punto 20.000 della sua carriera, replicando questa notte contro gli stessi avversari e nello stesso modo.

Se potessi scegliere un bel modo per segnare il punto 30.000 mi piacerebbe farlo rubando palla e andando a schiacciare in 360°. Posto che non è successo nemmeno nei miei tempi migliori, mi accontenterò di un jump shot.

Aggiungeremmo “il jump shot” se potessimo scambiare due parole con Dirk.

Il suo fade away della scorsa notte è sinistramente uguale a quello realizzato sulla faccia di Lamar Odom nel 2010 che aveva portato a quota 20.000. È il suo trademark move da sempre, ma l’incredibile somiglianza con tutti gli altri che ha segnato in carriera (compreso quello da 20.000) è incredibile.

Andando più a fondo e utilizzando ESPN Stats&info possiamo apprendere che dal 2010 a oggi Dirk è il giocatore che ha segnato più fade away in assoluto, ovvero 270 più di Kobe Bryant e addirittura 1100 più di Kevin Garnett in terza posizione. Oltre a questo è anche indiscutibilmente il primatista di triple realizzate per un giocatore oltre i sette piedi con 1755, ben 1000 sopra il secondo classificato.

Dirk Nowitzki e gli allenatori

Raggiungere questi obiettivi fa pensare a chi ti è stato vicino

Nella carriera di Dirk si sono avvicendati tre allenatori importanti e tutti hanno portato qualcosa in più al suo gioco e alla sua persona.

Il primo, Don Nelson, si era innamorato perdutamente di lui a un Nike Hoops Summit scambiando la scelta con Milwaukee per selezionarlo alla nove. Una volta acquisito lo ha reso subito un perno dell’attacco imponendogli nei pick and roll con Steve Nash (immaginiamoci se avessero condiviso tutta la carriera) di andare “in pop” e tirare da fuori con predilezione alla tripla: “ogni volta che si libero, tira” gli diceva.

Così ha fatto e ha cominciato a creare la sua legacy, poi è arrivato “little general” Avery Johnson che con la sua durezza lo ha obbligato a uscire dai comfort spots e sfruttare la sua altezza per giocare maggiormente in post. Ha ricevuto e concluso maggiormente spalle a canestro aggiungendo questo e la capacità di leggere i cambi della difesa per trarre vantaggio.

Poi alla fine è arrivato Rick Carlisle che con la famosa cassetta ha elevato ancora di più la sua efficacia, comprensione del gioco, desiderio di vittoria e la capacità anche di essere pragmatico conquistandosi dei falli da stella per andare in lunetta e vincere più partite possibili. È arrivato un titolo NBA, qualche delusione, ma una carriera individuale da Mount Rushmore del gioco.

Mi concederò una Budlight nel post partita come non mi succedeva da tantissimo tempo.

Così Dirk, per paradossale che possa sembrare, festeggia l’inserimento nella storia del gioco. In attesa di un nuovo record.