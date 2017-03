Nella conferenza stampa prima di Lione-Roma di Europa League, il centrocampista belga rimanda i discorsi sul suo futuro: "Penso a far bene qui, più avanti si vedrà".

145 condivisioni 5 stelle

10 ore fa di Alberto Casella

In una settimana ci si gioca tutto. Gli ottavi di finale di Europa League vanno di fretta: stasera l'andata, giovedì prossimo il ritorno e in mezzo i campionati o le coppe nazionali. Senza un attimo di respiro.

La Roma a Lione

La Roma che arriva all'appuntamento di Lione è una squadra che nelle ultime settimane ha fornito risultati discordanti, a corrente alternata, dalla prova di forza a San Siro ai crolli nel derby e all'Olimpico col Napoli. In conferenza stampa si vede che Spalletti non è sereno, non fa nulla per nasconderlo e finisce anche per prendersela con i cronisti, rei, a suo dire, di averlo sconsigliato a Pallotta.

Nainggolan e le critiche

Meno teso, al suo fianco, Radja Nainggolan, sempre più leader della formazione giallorossa:

Le critiche vanno accettate, ma non mi pare che stiamo andando così male. Abbiamo perso un paio di partite però siamo in corsa in tutte le competizioni.

Nainggolan, leader del centrocampo della Roma

Nainggolan: "Resto? Si vedrà"

Parole per rasserenare l'ambiente, quasi da capitano. Ma quello che Nainggolan dice dopo non porterà molta serenità, soprattutto fra i tifosi della Roma che lo adorano per la qualità delle giocate, ma soprattutto per la grinta e la voglia che riesce sempre a mettere in campo. A una domanda sul suo futuro Nainggolan ha risposto:

Io penso a far bene, come ho sempre fatto. Sono felice qui, sto bene e mi piace giocare per questa società, poi si vedrà più avanti.

Atteggiamento e parole non proprio da dichiarazione d'amore eterno, ma forse il Ninja è fatto così, prendere o lasciare. A quasi 29 anni, però, Nainggolan è a un bivio nella sua carriera: il suo contratto scade nel 2020, anche se da tempo si parla di un adeguamento, che però tarda ad arrivare. Di sicuro Antonio Conte è pronto a fare carte false per portarlo al Chelsea e si sa che anche José Mourinho lo tiene sotto osservazione per il centrocampo del Manchester United.