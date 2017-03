Muller si schiera contro il calcio moderno e lo show business. Non vuole sentir parlare di 100 milioni per un trasferimento né di telecamere negli spogliatoi.

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Forte, simpatico, mai banale. In campo e fuori. Al punto che dopo la sua miglior stagione (la scorsa, finita con 32 gol segnati, di cui 20 in Bundesliga, entrambi suoi record personali) Thomas Müller sta vivendo quella con la peggior media realizzativa di sempre (appena una rete in campionato). Intervistato da GQ, l’attaccante del Bayern Monaco ha analizzato il proprio momento di forma:

Non sto bene al 100% dato che le cose per me non stanno andando benissimo, ma non sono nervoso né inquietato. Non bisogna distogliere la concentrazione dalle cose importanti.

E l’importante è che il suo Bayern sia primo in Bundesliga, in semifinale di Coppa di Germania e ai quarti della Champions League. Meglio di così...

L’analisi di Muller

Nell’estate del 2015 Louis Van Gaal, il suo mentore, il primo a credere ciecamente in lui, ha provato a portarlo al Manchester United. Al Bayern Monaco era arrivata un’offerta di 100 milioni di euro. Il club tedesco rifiutò, ma mandò ai red devils Bastian Schweinsteiger. Quell’offerta però ha sconvolto Muller:

100 milioni per un trasferimento sono una follia. Non è che l'uomo valga 100 milioni, ma come calciatori siamo una merce richiesta. Facciamo parte di un grande giro di affari.

Al punto che il calcio sta diventando sempre più uno show business, con le tv che hanno un potere sempre maggiore: in Francia si vogliono inserire le telecamere nello spogliatoio, cosa che Thomas Muller però non apprezzerebbe.

Non ci devono entrare, sarebbe controproducente. Se dovessero entrare spererei di aver terminato prima la mia carriera.

Parole nette, di uno che sa che certi posti devono restare inviolabili. Ma d’altronde non si diventa leader del Bayern Monaco a caso. Forte, simpatico, mai banale. Da Müller ci si può sempre aspettare di tutto. In campo e fuori.