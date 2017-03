Kleveland è campione di slopestyle con lo snowboard mentre Bråten è il primo della categoria sugli sci. Ora ci dimostrano di saperci fare anche scambiandosi i ruoli.

14 ore fa di Angelo Cavaliere

Marcus Kleveland e Øystein Bråten sono ormai due certezze del mondo dello slopestyle, dopo che agli X Games del 2017 si sono entrambi affermati come campioni delle loro categorie.

Kleveland, classe 1999, norvegese, ha vinto l'oro per le sue acrobazie sullo snowboard e l'argento nella specialità Big Air, mentre Bråten, anche lui norvegese ma di quattro anni più grande, ha conquistato il primo posto con i suoi sci.

In questa video intervista, i due amici dimostrano però che le loro abilità vanno ben oltre quello che siamo abituati a vedere durante le competizioni. Durante le prove degli X Games di Hafjell - che è iniziato ieri e finirà il 12 marzo - i ragazzi si sono concessi un pomeriggio di relax e divertimento, scambiandosi per una volta le "armi": Kleveland si è esibito sugli sci bidirezionali e Bråten sullo snow. Non ci sono parole per descrivere quello che sono capaci di fare.