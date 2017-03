Doveva essere un volto del club azzurro, invece ha scelto i soldi dell'Oriente confermando le voci che giravano da tempo: farà l'ambasciatore di un calcio ancora poco conosciuto.

7 ore fa di Francesco Bizzarri

Poteva tornare al Napoli, Diego Armando Maradona. Una stretta di mano con il patron Aurelio De Laurentiis per rafforzare quell’amore nato da giocatore nel 1984 e proseguito fino al 1991. Dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria, qualcuno in Maradona ci aveva sperato. La proposta: un ruolo da ambasciatore degli azzurri nel mondo. E invece in pochi giorni tutto è cambiato. C’è di mezzo ancora la Cina del pallone: Diego vola in Oriente, farà lì il promotore di un calcio ancora sconosciuto.

Maradona, lusinghe cinesi

Avrà un ruolo prettamente diplomatico: insegnare e promuovere il calcio nel Paese, dove già da qualche anno In realtà se ne parlava da giorni: Maradona è pronto ad andare in Cina. L’avvocato del Diez ha lavorato sotto traccia sulla base di un’offerta milionaria. Il Pibe ha detto sì, ciao Napoli.insegnare e promuovere il calcio nel Paese, dove già da qualche anno si è investito molto a livelli giovanili , scuole calcio, e soprattutto grandi campioni che oggi giocano nella Chinese Super League.

L’ufficialità è arrivata tramite un messaggio su Facebook proprio del calciatore argentino, con i sentiti ringraziamenti alla signora Tanq Quinghui, presidente della Maradona International Brand Management di Pechino. E il Napoli? Rimarrà l'amore di una vita. Ma per ora nessun ritorno, nemmeno come uomo immagine.