I Red Devils saranno il primo club professionistico del calcio UK a sostenere apertamente azioni a sostegno del mondo LGBT. Obiettivo, promuovere l'integrazione

13 ore fa

Un gigante a sostegno di una comunità, per far sì che il potere dello sport veicoli un messaggio chiaro e inequivocabile: l’uguaglianza tra il mondo LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) e il resto della società. Il Manchester United scende in campo al fianco di Stonewall, associazione di volontariato che opera contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e di genere. I Red Devils hanno dato notizia dell’accordo con una nota comparsa sul sito ufficiale e sui profili social del club.

We've become the first UK football club to partner with LGBT equality charity @StonewallUK: https://t.co/yFB6alUjxl #allredallequal pic.twitter.com/4elOmr8kdz — Manchester United (@ManUtd) March 7, 2017

L'iniziativa pionieristica vedrà il club lavorare accanto a Stonewall, contribuendo ad affrontare le questioni LGBT nello sport e nella società, e studiando le migliori pratiche e i migliori modi attraverso i quali l'inclusione e uguaglianza possono essere migliorati nel calcio.

Bacio tra Gary Neville e Paul Scholes in Manchester United-Manchester City 1-0

Manchester United: primi in Inghilterra

Il Manchester United diventa così la prima società sportiva inglese ad aprire le porte di una collaborazione con Stonewall: un sodalizio fortemente voluto dall’associazione, memore anche del celebre gesto di Gary Neville e Paul Scholes, protagonisti di un bacio stampato sulle labbra il 17 aprile 2010, al 93’ di un derby tra United e Manchester City risolto da una rete del rosso centrocampista, capace di scatenare l’euforia generale ed, evidentemente, di superare ogni inibizione. Il club dell’Old Trafford diventa così un membro ufficiale del TeamPride, sigla che riunisce le maggiori organizzazioni mondiali che combattono l’omofobia e transfobia, e sarà di sostegno a Stonewall nell’azione di informazione e sensibilizzazione. Una presa di posizione e di responsabilità per un club con 659 milioni di tifosi nel mondo. Parlando dell'impegno assunto con TeamPride, l'Amministratore Delegato del Gruppo del Manchester United Richard Arnold ha spiegato:

Il Manchester United sembra sempre di essere un leader in tutto ciò che fa e siamo orgogliosi di essere la prima società sportiva a firmare a TeamPride.

La collaborazione tra i Red Devils e Stonewall avrà come obiettivo l’apporto di un’influenza positiva nel dibattito sul tema dei diritti dell’LGBT, tanto nell’ambito sportivo che nella società di tutti i giorni. Ruth Hunt, Chief Executive di Stonewall, ha aggiunto:

Il sostegno del Manchester United ci permette di raggiungere milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo, per incoraggiarli a fare la loro parte nel far sì che tutte le persone si sentano benvenute nello sport. E' fondamentale per le organizzazioni come il Manchester United mostrare che anche le persone non LGBT sono benvenute, ma possono essere attive nel guidare il cambiamento.

Cambiamento che appare necessario, considerando che spesso l’ambiente sportivo limita la possibilità di esprimere serenamente il proprio orientamento omosessuale: specialmente in alcuni sport, paesi e soprattutto nel mondo maschile. Nel 2014 l'ex centrocampista di Stoccarda, Lazio e West Ham Thomas Hitzlsperger rese noto il proprio orientamento sessuale scatenando manifestazioni ed attestati di stima, ma anche le ironie di alcuni da parte di parecchi colleghi, mentre Anton Hysen - figlio dell'ex difensore di Fiorentina e Liverpool Glenn - difensore dichiaratosi omosessuale dal 2011, ha più volte chiesto apertamente uno o più coming out provenienti dalla Premier League, da sempre in prima linea sulla questione con diverse iniziative gay friendly, nella speranza di sdoganare questo tabù. Il calcio d’inizio, per ora, lo sferra il Manchester United.