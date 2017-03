L'atleta tedesco Jason Paul è uno dei più importanti free runner al mondo. Nel 2013 ha esplorato i luoghi storici della Malesia, nell'unico modo che conosce.

11 ore fa di Angelo Cavaliere

Jason Paul è uno dei più importanti free runner al mondo.

Classe 1991, l'atleta di Francoforte ha avuto modo di girare tutto il mondo grazie al parkour, la disciplina di cui è campione.

Nel 2013 ha viaggiato fino in Malesia, in particolare nello stato di Malacca, esplorandone i maggiori siti storici e culturali come la Moschea Salat o la fortezza A Famosa.

Questo video è la dimostrazione di come una cultura assolutamente contemporanea come il parkour possa convivere perfettamente con i più importanti elementi storici e naturali.