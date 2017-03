Dopo le polemiche del weekend, la Football Association ha deciso di squalificare entrambi i giocatori, infliggendo una sanzione più pensate al difensore.

9 ore fa di Andrea Pettinello

Proprio quando tutti si erano concentrati sulla stangata che la FA avrebbe potuto infliggere a Zlatan Ibrahimovic, ecco arrivare il verdetto finale che, con grande sorpresa, ribalta totalmente le previsioni: confermate le 3 giornate allo svedese ma inflitte ben 5 giornate a Tyrone Mings, difensore del Bournemouth.

Per quest'ultimo però, la situazione si è leggermente evoluta nel corso delle ultime ore: la federazione inglese non solo ha punito la condotta violenta del giocatore ma ha aggiunto due giornate, alle tre precedentemente stabilite. Il motivo? Lo stesso Mings non ha voluto accettare la sanzione inflittagli, continuando ad affermare la sua innocenza e l'assoluta involontarietà del gesto.

Tyrone Mings è stato squalificato per 5 partite. Il difensore è accusato di condotta violenta in relazione a un scontro di gioco avvenuto al minuto 44 del match tra Manchester United e Bournemouth e non visto dal direttore di gara. La FA ritiene che una classica sospensione di 3 partite sarebbe apparsa chiaramente insufficiente. Il giocatore ha rifiutato l'accusa, negando la volontarietà del gesto, per questo motivo la commissione ha aggiunto due ulteriori giornate di squalifica.

Per quanto riguarda Ibrahimovic, invece, nulla di nuovo. Come previsto saranno 3 le giornate di squalifica per la gomitata inflitta allo stesso Mings in occasione di un calcio piazzato nel corso del primo tempo della partita giocata domenica all'Old Trafford. Lo svedese salterà i match di campionato contro Middlesbrough e West Bromwich Albion ma soprattutto i quarti di finale di FA Cup in programma lunedì a Stamford Bridge contro il Chelsea, ma sarà regolarmente in campo nella doppia sfida contro il Rostov in Europa League, e tornerà arruolatile per la sfida contro l'Everton in programma il 4 aprile sempre all'Old Trafford.

Chi al posto di Ibrahimovic?

Mourinho ora dovrà far fronte alla perdita di Ibrahimovic, sostituendo il suo attaccante migliore già dal Monday Night di coppa. Rashford sembra comunque essere favorito su Wayne Rooney, sebbene l'imprevedibilità di Mourinho negli ultimi mesi potrebbe riservare ulteriori sorprese. Martial invece dovrebbe continuare ad occupare il ruolo di ala sinistra e la sua titolarità non dovrebbe essere a rischio.