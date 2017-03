Tra cambiamenti in panchina e nel roster, il Maccabi ritrova Milano con ben altro volto rispetto all'andata. Quando anche le ambizioni erano decisamente diverse...

6 ore fa di Simone Nobilini

Mischiare il passato e il presente, l’antico e il moderno. Proprio come la Tel-Aviv di quel Maccabi che rievoca storici ricordi dal gusto dolceamaro, per l’Olimpia Milano, pronta ad una trasferta in Israele che, quantomeno per questa edizione di Eurolega, per la squadra di Jasmin Repesa dirà ben poco. Giochi ormai sostanzialmente fatti, con quell’incredibile striscia di 10 sconfitte consecutive a compromettere definitivamente ogni chance di passaggio alla fase ai playoff, e grande “classica” alle porte tra deluse della più grande manifestazione europea. Dal 13 ottobre scorso, giorno in cui le due squadre si ritrovarono faccia a faccia per dare il proprio via alla competizione, di cose (e soprattutto ambizioni) ne son cambiate davvero parecchie. Tra ruolino di marcia e cambi nel roster e in panchina, andiamo a vedere come il Maccabi si presenterà contro l'EA7 stasera alla sfida della Mivtachim Arena, in diretta su Fox Sports dalle ore 20.05.

I colpi da KO del grande ex: Ricky Hickman

Ricky Hickman, MVP della gara d'andata

Tutti lo attendevano al varco, da grande ex della partita: e Ricky Marciano Hickman, in tutta risposta, ha saputo rispondere con il “titolo” di MVP del match, nonché della prima giornata di Eurolega. Nella gara d’andata, disputata al Mediolanum Forum, Olimpia Milano e Maccabi Tel-Aviv diedero vita ad una delle sfide più divertenti viste sinora: punteggio alto, grande equilibrio nel primo tempo e gara virtualmente chiusa dall’EA7 (+10, sul 93-83) a 2 minuti e 37 secondi dal termine. Guai a non fare i conti, però, con Andrew Goudelock, grande assente nella gara di stasera (intervento in artroscopia alla caviglia per lui): 27 punti (con 33 di valutazione) del "Mini Mamba" per portare addirittura -1 l'allora squadra di Edelshtein, prima dell'1/2 ai liberi di Hickman e della decisiva stoppata, in contropiede, di McLean su Landesberg. 99-97 finale pesantemente segnato, come ribadito in precedenza, dai 22 (con 32 di valutazione) di chi con la maglia gialloblu, due anni prima, aveva saputo laurearsi Campione d'Europa proprio sul parquet del Forum: prestazione super raramente replicata, nel corso dell'annata. Di fronte ad uno scenario attuale che, solo sei mesi fa, per ambo le squadre sembrava davvero difficile da ipotizzare, viste le grande premesse per un'Eurolega 2016-17 che avrebbe dovuto portare ben altri risultati.

Il (complicato) ruolino di marcia in Eurolega

I festeggiamenti del Maccabi post successo al Pireo

Tranquillità e sorrisi: sensazioni e immagini più volte sconosciute di una stagione che, per il Maccabi Tel-Aviv, si è rivelata sostanzialmente più che deludente. Dalla gara persa ad Assago contro l'EA7, nelle successive 23 gare disputate, il club di Mizrahi ha inanellato una serie di 8 vittorie e 15 sconfitte, con un unico momento realmente positivo segnato dai tre successi in fila contro Fenerbahçe (87-77, 22 Weems), Unics Kazan (73-74, 16 Smith) e Olympiacos (73-80, 19 Seeley): trittico rivelatosi poi sostanzialmente illusorio per una possibile svolta, per Goudelock e compagni, incappati in una serie di 6 sconfitte consecutive interrotta dalla volata vincente contro il Darussafaka (93-92). A spiccare in maniera negativa, nell'annata gialloblu, restano tuttavia i pesantissimi K.O. contro Stella Rossa (83-58) e Galatasaray (101-63): gare in cui il Maccabi mentalmente non è mai entrato sul parquet, davanti a frammenti di una gestione tecnica mai forte e stabile. Capace di cambiare padrone in ben quattro occasioni in questa annata...

Panchina bollente

Bagatskis, da assistente di Blatt al Darussafaka a head coach del Maccabi

Convinto di aprire un nuovo, positivo ciclo vincente, dopo tanti nuovi arrivi in un roster profondamente modificato rispetto alla scorsa stagione, il Maccabi aveva deciso di affidare la propria guida alle sapienti mani di Erez Edelshtein, ct della Nazionale Israeliana dal 2014. L'esperienza del coach ex Hapoel Tel-Aviv sulla panchina gialloblu, tuttavia, ha finito per concludersi dopo appena due settimane dall'inizio dell'Eurolega: nonostante una buona partenza in Israeli League, con 3 vittorie in altrettante gare, Edelshtein ha pagato la doppia sconfitta contro Milano e Real Madrid e, soprattutto, il K.O. in Supercoppa d'Israele contro l'Hapoel Gerusalemme di Pianigiani. Al suo posto Rami Hadar, assistente promosso al ruolo di allenatore della prima squadra: discreto impatto nelle prime sette partite europee, con sole due sconfitte e 5 vittorie (impresa al Pireo compresa), per crollare poi ancora inspiegabilmente in una voragine apertasi in maniera definitiva dopo la débacle di Belgrado. Disfatta di fronte alla quale Hadar, il giorno successivo, ha scelto di rispondere con una lettera di dimissioni presentata sulla scrivania della dirigenza: "Incapacità di invertire la rotta" per il club, "scelta figlia di responsabilità" nei confronti della società e via al terzo cambio stagionale in panchina, con l'assistente Lior Lubin chiamato a guidare provvisoriamente la squadra per le gare contro CSKA e Darussafaka. La lunga girandola di coach sulla panchina bollente del Maccabi si è conclusa, il 24 dicembre scorso, con il quarto ed ultimo cambio d'annata: l'arrivo di Ainars Bagatskis fino a fine stagione, con opzione per l'annata successiva, ha frenato la lunga sequela di instabilità relativa alla guida tecnica di un gruppo mai capace di trovare la chimica adatta per sfondare in Eurolega. E che con l'ex assistente di David Blatt al Darussafaka spera ora, dopo il successo in Coppa d'Israele, di incontrare la giusta stabilità. Almeno fino a fine stagione...

Guai e cambiamenti

Eurolega: Sonny Weems, al centro di uno spinoso caso che lo ha portato al taglio

Dovevano essere i grandi colpi in grado di fare la differenza anche in campo europeo: eppure, tra guai e un rendimento deludente, Sonny Weems e Maik Zirbes hanno finito per lasciare Tel-Aviv a stagione in corso. L'ex CSKA, al centro di un caso relativo al rifiuto di un test antidoping che più volte il giocatore ha tentato di smentire, è stato tagliato dal club il 1° febbraio scorso, di fronte all'insufficienza di spiegazioni fornite sulla possibile assunzione di droghe: per Zirbes, invece, ecco il prestito al Bayern Monaco, con la chance di ritrovarsi dopo una prima parte d'annata ben lontana rispetto al grande rendimento espresso in maglia Stella Rossa. A lungo anche senza Joe Alexander (out anche stasera)e Quincy Miller, ritrovato solo per un breve periodo post rottura del legamento crociato e successivamente sottoposto a nuovi trattamenti per evitare il rischio ricaduta, il Maccabi ha tentato di allungare le proprie rotazioni con due nuovi innesti: Diamon Simpson, ala americana proveniente dal CEZ Nymburk pronta al debutto europeo stasera, e il giovane centro classe '95 Levi Nimrod, giunto in prestito dal Maccabi Rishon. Un'annata di cambiamenti totali, dunque, per il Maccabi, tra panchina e roster: di fronte ad un'Eurolega ormai compromessa, come per l'Olimpia Milano, l'obiettivo per entrambe sarà vincere nel tentativo di evitare l'ultimo posto in classifica. Tra tante assenze (Simon, Dragic, Kalnietis e Repesa, influenzato, compresi) in una "classica" tra vere e proprie deluse di questa Eurolega.