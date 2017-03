Domenica 2 aprile atleti élite e appassionati di sport si ritroveranno per correre insieme la EA7 Emporio Armani Milano Marathon

La competizione sportiva organizzata da RCS Active Team - RCS Sport, giunta alla sua diciassettesima edizione, sarà anche quest’anno trasmessa in esclusiva su Fox Sports. La gara prenderà il via da Corso Venezia e impegnerà i runner lungo un suggestivo percorso di 42 km che sfiorerà i luoghi più emblematici della città meneghina, dalle architetture classiche ai grattacieli che la proiettano verso il futuro. La copertura televisiva su Fox Sports, disponibile sul canale 204 della piattaforma SKY, inizierà alle 10:00 e si protrarrà fino alle 13:30.

La conferma della partnership con Fox Sports è il segnale che EA7 Emporio Armani Milano Marathon non è solo una tra le manifestazioni sportive più partecipate d’Italia, ma anche un evento che suscita grande interesse tra i telespettatori amanti dello sport

ha dichiarato Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport. Marco Foroni, direttore di Fox Sports, afferma

La Milano Marathon è una festa dello sport che coinvolge atleti top, ma anche gli appassionati e le famiglie. Fox Sports ogni weekend è la casa dei Top Player del grande calcio internazionale, ma ha l’ambizione di raccontare anche le storie e le emozioni della gente che vive con il nostro stesso entusiasmo e passione lo sport. Per noi è l’occasione di portare i nostri telespettatori dentro alla gara alla scoperta della Milano più bella

La trasmissione televisiva sarà costruita in grande sinergia tra RCS e Fox Sports, per valorizzare e far vivere l’evento a 360 gradi: non solo la gara dei top runners che si contenderanno la vittoria, quindi, ma anche la Europ Assistance Relay Marathon e la Milano School Marathon. Lo studio televisivo sarà collocato in una nuova posizione, dalla quale sarà meglio percepibile l’atmosfera di festa e coinvolgimento del villaggio interno ai Giardini “Indro Montanelli”, animato dalle attività delle oltre 100 Charity presenti all’evento.

Inoltre, dopo il grande successo dello scorso anno, sarà confermata la soluzione di un cronista/runner che racconterà le sue sensazioni dal cuore della corsa. Nel 2017 questo onore è toccato a Stefano Baldini. Per sapere chi sarà il successore del campione olimpico, non resta che seguire la EA7 Milano Marathon su Fox Sports, dalle 10:00 di domenica 2 aprile!