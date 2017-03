"Unica squadra italiana ad aver conquistato il Triplete e a non essere mai retrocessa" si legge in un video-omaggio diffuso dalla società nerazzurra su Twitter

Luca Guerra

Cosa sarebbe lo sport senza avversari? E cosa sarebbe una rivalità senza la sua storica controparte? Chiedetelo a Inter e Juventus, protagoniste del Derby d’Italia. La società nerazzurra ha festeggiato oggi i 109 anni dalla propria fondazione, avvenuta il 9 marzo 1908 all'interno di una saletta del ristorante L’Orologio di Milano, e lo ha fatto con un video pubblicato sui propri account social che ne rievoca le radici e la vocazione:

Un inno alla longevità, alla trasmissione di valori in nerazzurro passati per più di un secolo di interpreti e dirigenze: integrità, passione e unità sono le parole chiave per leggere la storia nerazzurra.

La nostra è una storia diversa dalle altre. È la storia di un club con valori profondi stabiliti più di cento anni fa e che continuano a guidarci ancora oggi. Ogni giorno. Siamo nati dalla visione di intellettuali, studenti, stranieri e artisti riuniti al ristorante l'Orologio di Milano. Condividevano un'idea moderna e innovativa per quel tempo: che Milano meritasse un palcoscenico internazionale, e una squadra internazionale.

Inter: record e frecciata alla Juventus

Una squadra al servizio del talento, spiega la celebrazione. Fino a quella che appare una frecciatina indirizzata alla rivale di sempre, la Juventus, letta dallo speaker proprio mentre in video scorre la rete con la quale Ivan Perisic ha realizzato il definitivo 2-1 nella sfida giocata a San Siro il 18 settembre 2016:

L'Inter è l'unica squadra italiana ad aver conquistato il Triplete e a non essere mai retrocessa.

Frase che fa tornare in mente le recenti parole di Gianluigi Buffon ai microfoni di Sky: il portiere della Juventus e della Nazionale, uno che non si espone spesso davanti a microfoni e telecamere ma che quando lo fa lascia il segno, era tornato sulle recenti polemiche arbitrali. Un vaso di pandora aperto su Juventus-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia, e arrivato indietro nel tempo fino a Juventus-Inter del 5 febbraio:

Alcune interviste mi hanno fatto vivere momenti raccapriccianti. Non riesco ad apprezzare chi crea casi su questioni inesistenti. Tollero la polemica su cose veritiere, su cose inesistenti no. Se poi l'obiettivo è far fare la pañolada a Tizio e Caio, allora sei fuori strada completamente. E io non riesco ad apprezzarti né a stimarti.

Bastone e carota: da un lato un deciso “no” all’onda lunga delle polemiche e dal’altro un tentativo, di smorzare i toni dopo le due partite, correlato da una rivelazione sulla formazione per la quale aveva fatto il tifo in Champions League:

Il Napoli contro il Real Madrid mi ha appassionato e l'ho tifato con tutto il cuore. Il fatto che io naturalmente fossi propenso a tifare Napoli mi ha fatto piacere perché vuol dire che mi sento ancora sano.

Sui social i festeggiamenti per il compleanno dell'Inter hanno fatto rapidamente il giro del mondo: oltre ai calciatori in rosa, da Candreva a Icardi passando per Gagliardini e D’Ambrosio, fino a ex celebri come Matthäus, Guarin e Chivu, anche Steven Zhang, figlio del proprietario del club nerazzurro Zhang Jindong, ha celebrato l’Inter su Instagram, pubblicando un disegno di un padre e un figlio che vanno insieme a San Siro.

Buon compleanno. Ti amo Inter 🔵⚫️ excited for the next 109 with you A post shared by Steven Zhang (@stevenzhang91) on Mar 8, 2017 at 3:59pm PST

Celebrazioni per un compleanno da 109 anni, festeggiato con l’abbraccio virtuale di 310 milioni di tifosi interisti sparsi per il mondo. La Juventus? Ne ha 300. E' sempre Derby d'Italia. Sfida infinita.