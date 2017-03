Troppo Aubameyang per il Benfica, che si arrende alla legge di Dortmund. Tre gol del gabonese, che porta a casa il pallone. Il futuro, però, sembra dire ciao Bundesliga.

13 ore fa di Massimiliano Rincione

Non solo Barcellona nel mercoledì di Champions League. L'incredibile impresa compiuta dalla banda di Luis Enrique ha rischiato di mettere del tutto in ombra la grandissima prestazione del Borussia Dortmund, che al Signal Iduna Park schianta il Benfica per 4-0, grazie ad una tripletta di Aubameyang e alla rete di Pulisic. Quarti in ghiaccio per i gialloneri già al minuto 60', in virtù di un 3-0 ampiamente sufficiente a sovvertire il risultato d'andata, maturato all'Estádio da Luz.

Aubameyang, la Redenzione

Dopo gli innumerevoli goal sbagliati in occasione della sfida d'andata, Aubameyang è stato in grado di rifarsi con gli interessi, autoergendosi a mattatore di una partita che ha visto praticamente una sola squadra in campo. La soddisfazione per l'hat-trick non ha però trovato spazio nel corso delle interviste post-match, con l'attaccante gabonese che ha chiarito come l'obiettivo fosse quello di riscattare la pessima performance in terra portoghese.

La tripletta? Avevo bisogno di riscattarmi, dopo la prestazione dell'andata. In Portogallo ho fallito davvero un sacco di occasioni, e per questo sentivo la necessità di mostrare a tutti quanto avrei potuto fare di meglio.

Soddisfazione anche per il tecnico giallonero Tuchel, che coccola il proprio gioiello lodandolo pubblicamente e proteggendolo dalle critiche, forse eccessive, legate al rendimento di Aubameyang nella gara del da Luz.

Pierre è stato fantastico stasera, come d'altronde lo è spesso. La gara di oggi è stata davvero la cornice ideale per la sua tripletta. Abbiamo fatto un buon primo tempo, se tralasciamo il leggero calo dopo la mezzora. Nel secondo tempo, invece, siamo saliti in cattedra, non lasciando nulla al caso. Volevamo far sì che nessuno portasse ancora nel cuore la rabbia per la sfida d'andata.

Gol e futuro

7 reti in 7 presenze in Champions League, 21 in altrettante apparizioni in campionato. Numeri da extraterrestre quelli del prodotto del settore giovanile del Milan, che nell'ultimo biennio ha mostrato un'evoluzione davvero pazzesca, incarnando a pieno un ruolo da centravanti moderno. Capocannoniere in solitaria della Bundesliga e terzo miglior realizzatore dell'attuale Champions League - al pari dell'ex compagno Robert Lewandowski - Aubameyang è attualmente l'eroe indiscusso del Signal Iduna: i tifosi lo amano, gli addetti ai lavori lo lodano, e la società prova in tutti i modi a blindarlo.

Tuttavia, è più che concreta l'ipotesi che Aubameyang lasci la Germania durante la prossima sessione di mercato. Le parole del giocatore non hanno infatti lasciato adito a dubbi: la volontà di cambiare aria dopo quasi quattro anni c'è, ed è parecchio tangibile. Che sia il Real Madrid - pronto a fare carte false pur di assicurarselo - oppure una big di Premier, per Pierre-Emerick Aubameyang l'addio resta ad oggi una delle possibilità più concrete, con il club giallonero che sembra destinato ad arrendersi di fronte alle necessità del ragazzo, bisognoso di confrontarsi con un palcoscenico diverso da quello attuale.