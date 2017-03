Fine. Non c’è bisogno di aggiungere alto. Xabi Alonso si ritira dal calcio. Smetterà a fine stagione. Le indiscrezioni trapelate ieri ora sono realtà. A maggio, al più tardi a giugno se il Bayern Monaco dovesse raggiungere la finale di Champions League, lo spagnolo giocherà la sua ultima partita. Non c’è bisogno di commentare. Basta dedicargli un lungo applauso.

Lived it. Loved it. Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ

L’annuncio è arrivato tramite Twitter. Lo spagnolo, che viene ritratto in bianco e nero, con gli scarpini in mano, mentre, di spalle, saluta, ha scritto:

Lived it. Loved it. Farewell beautiful game. (L’ho vissuto, l’ho amato. Stammi bene bel gioco).

Intervenuto alla tv del Bayern Monaco, Xabi Alonso ha spiegato la decisione:

Per me non è stata una scelta facile, ma penso sia il momento giusto. Ho sempre preferito smettere un po’ in anticipo che un po’ in ritardo. Sto ancora bene, ma penso sia il momento giusto. Volevo terminare la carriera al top, e il Bayern è il top. Sono fiero di giocare qui e di essere un membro di questa famiglia.