La squadra di Luis Enrique riesce nell'impresa e trasforma le critiche in elogi. Piqué: "In molti ci avevano affossati. Abbiamo dimostrato che abbiamo ancora fame".

Dire che il calcio sia bello proprio per partite come queste risulterebbe banale. Così come sarebbe troppo semplice ripetere ora quel mormorio sussurrato da molti addetti ai lavori negli ultimi giorni: "Se c'è una squadra che può ribaltare un risultato del genere, quella è proprio il Barça". Limitarsi a questo sarebbe estremamente riduttivo, perché la portata dell'impresa compiuta dal Barcellona con il Paris Saint-Germain ha davvero dell'incredibile. Certo, si potrebbero fare considerazioni sugli episodi da moviola (e ce ne sono stati), ma questi passano comunque in secondo piano dopo un 6-1 così, oscurati dalla resilienza catalana, da quella folle convinzione di annullare veramente un 4-0 che mai nessuno nella storia era riuscito a ribaltare nella storia della Champions League. Quello che è accaduto al Camp Nou resterà per sempre nella storia del calcio. Qualcosa di unico, forse irripetibile. E allo stesso modo nel quale tre settimane fa, dopo la disfatta di Parigi, la stampa mondiale aveva parlato di fine di un ciclo per il Barcellona, ecco che oggi la prospettiva della situazione è cambiata diametralmente e si esalta, giustamente, l'impresa dei Luis Enrique boys.

La rivincita di Luis Enrique

Il 6-1 del Barcellona sul Paris Saint-Germain è soprattutto la rivincita di Luis Enrique, contestato pesantemente dopo il 4-0 subito all'andata al Parco dei Principi. E ora per l'allenatore asturiano, che proprio la scorsa settimana ha comunicato di non aver intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno, è giunto il momento di godersi complimenti da ogni parte del mondo:

Voglio dedicare questo passaggio del turno a tutti i catalani, in particolare quelli che hanno sostenuto la squadra anche dopo la sconfitta dell'andata. Questa è stata la vittoria della fede, soprattutto dopo il risultato dell'andata e le conseguenze che aveva portato.

E che ha portato a qualcosa di epico. A una vittoria che il tecnico continua a definire "della fede":

I giocatori hanno avuto fede, il pubblico anche. Di solito alcuni tifosi se ne vanno nei minuti finali, questa volta sono rimasti fino all'ultimo. E se qualcuno non lo ha fatto, mi spiace per lui. Abbiamo realizzato la rimonta negli ultimi minuti, proprio come è giusto che sia per qualcosa di epico.

Piqué, orgoglio catalano

E se Luis Enrique è anche fin troppo diplomatico e misurato nell'esultanza, Gerard Piqué si rivela come suo solito molto più diretto nelle interviste rilasciate in mixed zone:

Molta gente ci aveva dati per spacciati, ma abbiamo dimostrato che vogliamo ancora vincere. Ho sentito molti che volevano affossarci, allenatori come Sacchi, Domenech e tanti altri. Abbiamo dimostrato il contrario sul campo.

Il difensore catalano ha vissuto molte emozioni indossando la maglia blaugrana, ma questa rimonta è senza ombra di dubbio una delle più intense della sua carriera:

Io ho vissuto anche il gol di Luis Enrique a Stamford Bridge, ma quello che è successo in questa partita non ha eguali. Un conto è fare un gol al 95', un altro è segnarne 3 in sette minuti. Si può parlare di miracolo, di festa storica.

Neymar, gioia e riscatto

Va anche oltre Neymar. Il brasiliano, protagonista assoluto del finale di partita con due gol e l'assist decisivo per il 6-1 firmato da Sergi Roberto, assicura che già prima della gara tutto il Barcellona era fortemente convinto di poter realizzare l'impresa:

Ci credevamo e ora siamo felici. A Sergi Roberto ho detto di mettersi in area poco prima che facesse gol. La sconfitta di Parigi ci aveva segnati, ma al Camp Nou abbiamo giocato senza pressioni, giocando con allegria. Non era semplice dopo quanto accaduto all'andata.

L'ex attaccante del Santos non si è fermato alle dichiarazioni post-partita, ma sui suoi social ha anche diffuso una foto in cui ha replicato a quella che i due giocatori del Psg, Rabiot e Kurzawa, avevano pubblicato subito dopo il 4-0 del Parco dei Principi. Neymar ha deciso di riproporla adesso, con l'aggiunta di emoticons che piangono dalle risate e una semplice somma algebrica...

Come si dice: la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ed è un piatto che il Paris Saint-Germain ha pagato molto caro...