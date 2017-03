Dal 9 marzo su FOX Sports (canale 204 di Sky) verrà trasmessa la terza tappa del Mondiale di Rally 2017: si correrà a Guanajuato, in Messico.

Dopo le prime due gare del calendario corse con meteo e fondi a scarsa aderenza, arriviamo alla prima gara sterrata della stagione: il Messico. Una esperienza magica in una terra di contrasti sorprendenti, fra riserve naturali di incredibile bellezza e vaste aree desertiche, all’ombra di una bandiera simile a quella italiana che richiama con i suoi colori la speranza, l’unione nazionale, il sangue versato dai patrioti e sormontato dall’aquila, dal serpente e dal cactus che ricordano le radici azteche di Città del Messico.

La gara messicana, oltre ad essere la prima extra europea, sarà davvero molto interessate per cercare finalmente di capire i reali valori in campo quest’anno, dopo la rinuncia della Volkswagen e il debutto delle mostruse WRC Plus. Non potranno non tenere conto, i team e i piloti, delle altitudini molto elevate che ospiteranno le prove, difatti per i test pre-gara la location prescelta è sempre il sud della Spagna dove si possono incontrare condizioni piuttosto simili. In particolare gli ingegneri concentrano il loro lavoro sulla mappatura dei motori: per la gara messicana ne è prevista una ad hoc.

Altra particolarità che ormai è diventata un must, è la prova spettacolo che aprirà la gara e che si svolgerà nel centro città di Guanajuato. Ovviamente sia gli addetti ai lavori che i piloti non vedono l'ora di dare fuoco alle polveri in uno dei rally più probanti e piacevoli del calendario WRC. Il cui percorso presenta strade di montagna in genere ampie e voloci, sezioni strette e tortuose che richiedono grande destrezza e molta attenzione, tanta polvere e mille imprevisti dietro l’angolo, come bene ricorda Ott Tanak che nel 2015 perse il controllo della sua Ford, finendo in un laghetto artificiale assieme all’allora co-pilota Raigo Molder. Un tuffo mozzafiato e pieno di paura in uno degli eventi più divertenti da affrontare nel mondiale…