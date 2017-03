La terza tappa del mondiale di rally è in scena in Messico. E il WRC prepara un tributo speciale a 007

7 condivisioni 0 stelle

un giorno fa di Lucio Rizzica

In lingua Nàhuat, l’idioma uto-atzeco diffusissimo nell’America Centrale prima della conquista spagnola, la parola Messico significa ‘nell’ombelico della luna’, così come ricorda anche l’omonimo libro dello scomparso scrittore Carlos Fuentes in origine titolato ‘La región más transparente’, nel quale l’autore ha descritto con amore e ferocia le contraddizioni di un Paese che -a chi lo osserva dall’esterno- appare drammaticamente ripiegato sulle conseguenze di una rivoluzione tradita, il cui bilancio oggi è amaro e fallimentare.

Il Messico ospita la terza prova stagionale WRC

Un Messico popolato da una società a volte austera, fin troppo povera, esageratamente violenta e drammaticamente invisibile, che cambia accento a ogni angolo di strada e oppone inquietanti vastità semideserte a fascinose metropoli brulicanti. Un Paese che vive il rally come una festa e come un’occasione unica per confrontare le intraversate dei campioni con le manovre spericolate del suo esercito di tassisti indiavolati e di guidatori improvvisati che ne affollano le vie a tutte le ore. Qui, dove tutto è lacrime e fiesta, l’appuntamento con WRC è assieme colore e tradizione, incontenibile gioia e momentaneo oblìo. Fra auto che sprofondano nei laghetti e mucche che attraversano la strada, tra sombreri e musica, Guanajuato rappresenta il magico incrocio fra un mondo che non esiste più e una modernità esasperata.

WRC: Neuville protagonista in Messico?

WRC: ora si inizia a fare sul serio

Ed è il primo vero test per chi in WRC lotta per il successo finale, la prima vera occasione per stilare una pressoché attendibile graduatoria delle ambizioni di tutti. In Messico la Hyundai dovrà ritrovare l’attesa brillantezza del suo pilota di punta Neuville; in Messico Latvala e la Toyota dovranno dimostrare di non essere un fuoco di paglia; in Messico Ogier, Tanak e la M-Sport saranno messi alla frusta e capiranno fin dove potranno per davvero spingersi dopo gli inattesi e incoraggianti splendidi risultati già ottenuti a Montecarlo e in Svezia; in Messico Meeke e la Citroen saranno alla loro vera prima prova d’appello in una stagione nata e partita male. In fondo dal Messico tutti si aspettano risposte, in ossequio quel proverbio che qui ammonisce che ‘è meglio sapere dove andare e non sapere come, che sapere come andare e non sapere dove’. Perché qui è l’ombelico della luna e qui tutto è possibile…