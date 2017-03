Contestazione di circa 200 tifosi dell'Arsenal al termine della partita persa con il Bayern Monaco in Champions League: vogliono l'esonero di Wenger.

un giorno fa di Elmar Bergonzini

È il momento di cambiare pagina. E anche in fretta. I tifosi dell’Arsenal sono stufi. Non ne possono più dei pochissimi titoli nazionali degli ultimi anni (appena 4 coppe dal 2005 in poi) e delle umiliazioni europee. I gunners, che ieri sono stati eliminati dalla Champions League dal Bayern Monaco col peggior risultato complessivo di sempre per un’inglese (10-2), non raggiungono i quarti dal 2010. Troppo. Per la storia della società e per le spese che Arsene Wenger comunque pretende ogni anno affinché la squadra sia competitiva anche in Premier League. Nelle ultime stagioni qualcosa si è rotto, la storia d’amore fra il tecnico francese e il club inglese va avanti solo per abitudine, forse gratitudine per quanto fatto in passato. Un altro al suo posto sarebbe già stato esonerato. E i tifosi si sono schierati. Ieri, durante la partita e al termine della stessa, lo hanno contestato duramente. Non si fidano più di lui.

Arsenal: la contestazione dei tifosi

Sono circa 200 i tifosi dell'Arsenal che, al termine della partita, si sono riuniti per contestare. Numerosi gli striscioni e i cartelloni contro il tecnico francese. La richiesta è che non venga rinnovato il contratto. I cartelloni più frequenti erano i seguenti:

No al nuovo contratto. È ora di cambiare. Wenger fuori.

I possibili sostituti

La sconfitta, così pesante nel risultato, ha mandato su tutte le furie i tifosi e umiliato i giocatori. Hector Bellerin ha voluto scusarsi pubblicamente per la prestazione:

Mi sento davvero male. Vedere i tifosi uscire così presto dallo stadio è umiliante. Dobbiamo renderli felici con il resto della stagione.

Arsène Wenger, sulla panchina dei gunners dal 1996, invece a questo punto difficilmente si salverà o verrà perdonato.

Al suo posto i nomi più gettonati sono quelli di Massimiliano Allegri e Diego Simeone. Entrambi però hanno un contratto in essere con le rispettive società (Juventus e Atletico Madrid). L’anno scorso si parlava anche di Manuel Pellegrini, che ora però ha sposato i soldi cinesi. Riportarlo in Europa non sarà facile. È il momento di cambiare pagina. E anche in fretta. Ma prima bisogna decidere a chi far scrivere la prima parola del nuovo capitolo…