Gli infortuni di Embolo e Coke, i problemi di Konoplyanka e la sfortuna mettono in difficoltà lo Schalke, che in Bundesliga è vicino alla zona retrocessione.

un giorno fa di Elmar Bergonzini

Ora non si scherza più. Non c’è più tempo per farlo. Lo Schalke è in grave difficoltà. Pur avendo il terzo monte stipendi della Bundesliga (dopo Borussia Dortmund e Bayern Monaco), è a soli 4 punti dalla zona retrocessione. E con l’Amburgo, che attualmente occupa quella posizione, che ha conquistato 10 punti nelle ultime 5 giornate di campionato, il rischio di retrocedere diventa sempre più concreto.

Bundesliga: lo Schalke sul ciglio del burrone

Schalke, rischio retrocessione

Lo Schalke ha cominciato la stagione male come mai nella propria storia: 5 partite perse su 5 in campionato. Europa League però le cose non andavano male, e con la vittoria per 4-0 sul Borussia Moenchengladbach alla sesta di campionato la situazione sembrava essersi sistemata. Dalla sesta alla dodicesima giornata la squadra di Gelsenkirchen ha totalizzato 17 punti. C’era perfino chi è tornato a parlare d’Europa. Dalla tredicesima giornata in poi (si è giocata la numero 23) sono arrivate appena due vittorie, ben 5 sconfitte. La zona europea, distante 8 punti, è irraggiungibile, preoccupa molto di più guardarsi dietro. Con Amburgo e Wolfsburg lontane appena 4 punti.

I problemi, nel corso della stagione, sono stati tanti: dall’infortunio di Coke, che l’anno scorso regalò l’Europa League al Siviglia, a quello di Embolo, fino all’involuzione di Huntelaar e Di Santo e la difficoltà di Konoplyanka di inserirsi nel campionato tedesco. Badstuber, Höwedes e Nastasic sono sì giocatori esperti, ma anche molto lenti. La difesa viene infilata troppo facilmente, anche per questo Weinzrl ha cambiato il modulo passando alla difesa a 3 (quindi a 5). Specie in trasferta lo Schalke soffre: con 7 punti conquistati lontano da Gelsenkirchen è la seconda peggior squadra del campionato dopo il Darmstadt. La prossima partita è contro l’Augsburg, che in classifica ha solo un punto in più. Perdere vorrebbe dire affossarsi. E lo Schalke non può permetterselo: ora non si scherza proprio più.