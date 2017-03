La Red Bul Air Race è tornata: la più importante competizione aeronautica di velocità a ostacoli in tutto il mondo. Quest'anno anche una nuova sede dove volare.

un giorno fa di Angelo Cavaliere

Raggiungere i 370 km orari di velocità circondato solo dalle nuvole. Questa è l'indescrivibile sensazione che provano i piloti che partecipano al Red Bull Air Race, la più importante competizione aeronautica di velocità in tutto il mondo.

I concorrenti devono percorrere con il proprio velivolo un percorso ad ostacoli costituiti da piloni noti come "Air Gates". Le gare sono organizzate principalmente sull'acqua vicino a città, ma anche presso aeroporti o paesaggi naturali.

Questa edizione sarà ancora più spettacolare grazie a una importante novità e un atteso ritorno: la Air Race farà il suo debutto in Russia, nel circuito di Kazan, mentre l'ultima tappa del 14 e 15 ottobre tornerà finalmente a Indianapolis, il più famoso spot di tutti i tempi.

Le regole del Red Bull Air Race

I piloti devono completare la pista lunga 5-6 chilometri e volare tra gli Air Gates seguendo di tracciato prestabilito. Un errato passaggio di un Air Gate, o il toccarlo, così come non realizzare correttamente la chicane, provocano una sanzione di alcuni secondi di penalità, mentre per le più gravi violazioni i piloti possono anche essere squalificati.

Tre diversi tipi di Air Gate richiedono una specifica modalità di attraversamento:

- Air Gate blu, che devono essere attraversati in volo livellato.

- Air Gate rossi, che devono essere attraversati in "lama di coltello" o volo verticale.

- Chicane Gates, che devono essere attraversati eseguendo degli slalom.