Nella partita contro i Rockets ha giocato 30' di onnipotenza decidendo il match e cancellando Harden, ma è solo la punta dell'iceberg della sua stagione da MVP.

un giorno fa di Simone Mazzola

Se in una stagione NBA ci sono almeno tre giocatori che meritano in egual modo il titolo di MVP c’è da essere felici, se poi pensiamo che in questi non c’è neanche uno tra Curry, James e Durant, fa ancor di più pensare che il livello non sia alto, ma altissimo.

Oggi peroriamo la causa di Kawhi Leonard, uno dei nomi caldi assieme a Russell Westbrook e James Harden, perché quello che sta facendo è incredibile.

NBA, fisico e tecnica = Kawhi Leonard

Kawhighlights

Nella partita della scorsa notte contro i Rockets è riuscito nell’incredibile impresa di far mettere le mani nei capelli (o quello che rimane) a Manu Ginobili, notoriamente non uno troppo impressionabile.

Come spesso accade nei finali tirati dei neroargento, è Kawhi a prendersi tutte le responsabilità e dopo un sontuoso canestro decisivo contro Paul George in settimana che gli è valso (tra tutto il resto) il premio di miglior giocatore della settimana, questa notte è arrivato qualcosa di ancor più unico.

Siamo sul +2 Rockets e Leonard incomincia la sua azione giocando un pick and roll mal riuscito sul lato. Come dicono i commentatori si arresta su una moneta di piccolo taglio e lascia andare la tripla del sorpasso. C’è ancora abbondante tempo però per i Rockets e la palla finisce a Harden che sfruttando un blocco piazzato a una decina di metri dal canestro penetra, appoggia la spalla sul difensore in prossimità del ferro ed è pronto ad appoggiare, ma in quel momento arriva lo stesso realizzatore di prima che inchioda la palla al tabellone, sporca il successivo tentativo di correzione di Nenè e infine prende il rimbalzo, subendo fallo, convertendo i liberi e facendosi letteralmente investire dal canto:

M-V-P, M-V-P

Ginobili e Mills impazziscono in panchina, i tifosi sugli spalti e Kawhi si limita a un high five di Aldridge con relativo sentimento.

Infiniti Spurs, inspiegabile Kawhi

Ci sono volte in cui devo dirgli che è bravo perché se no lui è troppo severo con se stesso, ma in realtà non devo nemmeno dirgli nulla, c’è il suo gioco a rendergli giustizia.

Queste le parole di Gregg Popovich descrivendo la sua stella che sta trascinando ancora i San Antonio Spurs nell’era post Duncan all’ennesima post season, a un’altra stagione NBA considerata "normale" solo perché ci sono ancora i Warriors a dominare e facendo proseguire una storia che ormai sembra la normalità.

This is what Kawhi Leonard looked like the last time the Spurs missed the playoffs.



(Credit: San Antonio Express-News) pic.twitter.com/ucckrP989Z — Yahoo Sports (@YahooSports) March 5, 2017

L’ultima volta che i San Antonio Spurs hanno mancato i playoffs, Kawhi Leonard era quello che vedete ritratto nel tweet qui sopra, poi sono arrivati Duncan, Ginobili, Parker e tanti altri, ma ora che questa crew è in ovvio sgretolamento da età c’è lui: una stella molto simile a TD, un antipersonaggio per eccellenza e una personalità che non ha il minimo interesse che la gente lo riconosca per strada, anche perché tra automobili e vestiti è quello che si direbbe una persona normale.

In campo però è un MVP candidate, che per il cuore del tifoso potrebbe far trasparire magari un po’ di sentimento in più, ma quando le gesta sono quelle che mette in campo lui “any given night” allora espressioni ed esternazione scompaiono di fronte alla venerazione.

NBA: Kawhi Leonard a San Diego State

NBA: Hard work pays off

Gregg Popovich ancora oggi dice:

Me la sono letteralmente fatta nelle mutande quando ho dato l’okay a scambiare un nostro pupillo come George Hill per la scelta di Kawhi

Il futuro però gli avrebbe poi dato ragione senza alcun tipo di dubbio. L’uomo da San Diego State è la perfetta impersonificazione della Spurs culture che cura ogni minimo partioclare, lavora sempre al massimo delle possibilità e con i migliori mezzi (personali, tecnici e umani) per tendere alla perfezione.

Ogni estate appena terminata la stagione torna nella sua Alma Mater per farsi torchiare dallo strength and conditioning coach a suon di duplici allenamenti giornalieri sul proprio fisico, sulla tecnica e sui fondamentali.

Quando tutti sono stanchi lui lavora, quando anche lui è stanco lavora ancora di più in un esempio di durezza mentale che può far pensare a Kobe Bryant (dal quale è andato a bottega nella scorsa stagione e qualche rudimento deve avergli lasciato).

Guidare una squadra d’elitè della Western Conference facendo sembrare l’altra stella LaMarcus Aldridge un onesto mestierante è qualcosa che meriterebbe da solo il titolo di MVP, ma come sappiamo a lui dei premi importa poco perché punta solo all’ultimo, quello definitivo. Prima ovviamente di tornare ad allenarsi ancora più duramente quando gli altri si abbronzano.