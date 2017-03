Il portoghese si è detto preoccupato per le pessime condizioni del campo che ospiterà l'andata degli ottavi di finale di Europa League fra Rostov e Manchester United.

un giorno fa

José Mourinho è preoccupato. Il Manchester United è nel bel mezzo di un trittico di partite che in otto giorni lo vede affrontare tre palcoscenici diversi.

Manchester United, trittico di fuoco

Nel weekend i Red Devils hanno pareggiato in casa contro il Bournemouth il match della 27ma giornata di Premier League, giovedì affronteranno il Rostov nell'andata degli ottavi di finale dell'Europa League e lunedì prossimo chiuderanno il cerchio a Stamford Bridge contro il Chelsea nei quarti della FA Cup. L'1-1 casalingo contro il Bournemouth ha complicato i piani di rimonta e ora, fra infortuni e squalifiche, Mourinho si trova in Russia alle prese con un altro problema.

Mourinho: "Si può chiamare campo?"

Sbarcato a Rostov, nella Russia meridionale vicino all'Ucraina, lo Special One ha subito guidato la squadra all'allenamento sul campo dell'Olimp-2, lo stadio che ospiterà il match di giovedì sera. Qui, però, ha fatto un'amara scoperta. Il Mar Nero non è lontano, ma il duro inverno russo ha lasciato pesanti tracce sul terreno di gioco, che infatti sarà utilizzato per la prima volta dopo l'abituale sosta stagionale.

Pitch a little on the bare side! Stadium on the modest side! pic.twitter.com/RwAsjUUNqr — Stewart Gardner (@stewartgardner) March 8, 2017

In conferenza stampa il manager del Manchester United non ha usato mezze misure:

Mi è difficile credere che domani dovremo giocare su questo campo, se si può chiamare campo. Mi ricorda quello su cui avremmo dovuto disputare un'amichevole estiva in Cina contro il Manchester City. Ma lì si poteva annullare e lo facemmo, per l'incolumità dei giocatori.

Lo stadio di Rostov nella bella stagione (foto wikipedia)

Special One "rassicurato" dall'Uefa

Per fortuna, poi, Mourinho è riuscito a ritrovare un pizzico di ironia:

Mentre ispezionavo il terreno ho incontrato un signore dell'UEFA e gli ho esternato le mie preoccupazioni, ma lui mi ha detto che i giocatori sono assicurati, quindi se succede qualcosa posso stare tranquillo. No problem.

José Mourinho in conferenza stampa

Più sereno è parso Daley Blind, suo assistente al Manchester United, seduto al fianco di Mourinho in conferenza stampa: