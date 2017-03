Gloria, pagine di storia e ... tanti soldi: il Leicester si gode la preziosa eredità di Ranieri. Il titolo porta nelle casse delle Foxes 129 milioni di pound.

218 condivisioni 0 stelle

un giorno fa di Edoardo Colombo

Presupposto: l'opera meravigliosa dell'anno scorso rimarrà per sempre. L'immagine di quel signore italiano in panchina, pure. 'Dilly ding, dilly dong' la grande colonna sonora. Già, 'C'era una volta Ranieri e il suo Leicester ... '. Ma il secondo capitolo della favola rischiava di trasformarsi in dramma. Tragedia. Molto strano, per un popolo fresco di poesia. Poi, all'improvviso, Shakespeare. Destino? Chissà, intanto i fatti. Le Foxes sono tornate. Back to back in Premier League. Doppia vittoria su Liverpool e Hull City. Vardy e Mahrez, da personaggi normali, si sono di nuovo trasformati in supereroi. Sogni? Pochi. Basta un obbiettivo: mantenere la categoria. E magari provare a ribaltare il punteggio in Champions League contro il Siviglia.

I numeri del Leicester

Cifre fino a poco tempo fa tutte a favore di Ranieri. In campo e fuori. Soprattutto nelle casse del club. L'eredità di Sir Claudio, infatti, fa impennare le finanze del Leicester: 129 milioni di pound. A bilancio, corrisponde un aumento del 24% rispetto al ricavato precedente: 104 milioni di £. Questi numeri hanno portato a contratti più ricchi e benefici per tutti i giocatori. Anche se, in Inghilterra, ad inizio stagione molti addetti ai lavori lamentavano una campagna acquisti non all'altezza. La perdita di Kanté certifica questa accusa.

Vardy, l'eroe del Leicester della passata stagione

Oltre ai premi per la vittoria del titolo, a bilancio pesa in positivo la distribuzione dei diritti TV: per il Leicester circa 95 milioni di pound. Tali diritti, in Premier League sono divisi al 50% in parti uguali, al 25% sono relativi al piazzamento in classifica e il restante 25% è legato al numero di partite (massimo 25) che vengono trasmesse in tv a livello nazionale.

E ora

Avanti con Shakespeare anche la prossima stagione? Sì, 'questo è il dilemma'. Il nuovo manager per ora, oltre i buoni risultati, gode del supporto di tutto lo spogliatoio. Un fattore venuto meno durante gli ultimi mesi di Ranieri. Dicono di lui:

Ha semplificato il gioco. Siamo con lui, supporteremo ogni allenatore che passerà dal nostro spogliatoio.

Parola di Danny Drinkwater, uno dei grandi leader delle Foxes. E la sua è una preziosa 'sponsorizzazione' per confermare Shakespeare sulla panchina del King Power Stadium.

Vota anche tu! E secondo voi, quanto durerà l'avventura di Craig Shakespeare? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Ad interim, fino al termine della stagione Verrà riconfermato E secondo voi, quanto durerà l'avventura di Craig Shakespeare? Condividi





Clima caldo

Sbalzo di temperatura. I + 5 sulla 'relegation zone' non sono ancora una sicurezza assoluta. I 28 gradi di Dubai, invece, non possono che far bene. Sì, il Leicester è in 'vacanza'. Un viaggio di lavoro, al caldo: obbiettivo? Cementare di nuovo il gruppo e allenarsi in un clima confortevole. Un po' come fece Cluadio Ranieri, quando la scorsa stagione, dopo la sconfitta con l'Arsenal (nobilitata da una buona prestazione), premiò la sua ex squadra con una settimana senza allenamenti. Gli Emirati Arabi portarono bene, e così Shakespeare rinnova l'esperienza. Il resto verrà da sé.