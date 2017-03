Intervista video a Ralph Welponer, uno dei pochi atleti italiani presenti al Red Bull PlayerStreets 2017, una delle più importanti competizioni di slopestyle.

Angelo Cavaliere

Al Red Bull PlayerStreets 2017 dello scorso 24 febbraio, una delle più importanti competizioni di slopestyle esistenti al mondo, hanno avuto la possibilità di esibirsi anche alcuni atleti italiani.

Tra questi, Ralph Welponer: nato a Bolzano, classe 1997, il ragazzo rappresenta già una realtà nel panorama internazionale di questa disciplina. Nel 2016 si è classificato quarto in classifica generale Europa Cup.

In questa video intervista commenta la sua discesa, sicuramente pulita ma non spinta al massimo come Ralph è abituato a fare.

Nonostante la pista non sia una delle più adatte al suo stile, il freestyler tirolese non fatica a definire il Red Bull PlayerStreets come una delle gare più speciali a cui si può partecipare.