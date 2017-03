L'allenatore del Manchester City spiega le ragioni per cui ha bandito l'utilizzo di dispositivi mobile e Internet in alcune aree del centro sportivo degli Sky Blues.

un giorno fa di Stefano Fiori

Ce lo vedete Pep Guardiola nei panni del professore severo che bacchetta gli alunni indisciplinati? Beh, un po' sì, inutile negarlo. Eppure il manager del Manchester City ci tiene a sottolinearlo: i divieti in vigore nello spogliatoio degli Sky Blues non nascono da un'imposizione "tirannica". Meno che mai quello che vede bandito l'utilizzo di dispositivi mobile e del wi-fi in alcuni momenti particolari. Appena sbarcato alla City Football Academy, l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco comunicò ai suoi nuovi giocatori alcune norme da osservare. Non solo a livello alimentare: per quello chiedete a Gabriel Jesus e alla lacrimuccia con cui ha appreso di non poter più bere Coca-Cola. Come rivelò qualche tempo fa Pablo Zabaleta, l'allenatore spagnolo introdusse subito due novità:

Vuole che mangiamo tutti insieme al club, sempre. E poi non vuole che perdiamo tempo su Internet, semplicemente ce l'ha proibito. Siamo quasi in isolamento, non abbiamo nemmeno il 3G.

Guardiola e il wi-fi "bandito" al Manchester City? C'è un motivo

Ecco, sul fatto che abbia "proibito" Internet, wi-fi e connessioni varie, Guardiola non è poi così d'accordo. La vede più come una buona condotta condivisa nelle intenzioni da tutta la rosa. E così la spiega durante una conversazione pubblicata sul sito ufficiale del Manchester City:

Esistono aree (del centro sportivo, ndr) dove i giocatori possono spendere anche tutto il giorno al cellulare. Ma ci sono anche aree, come la sala massaggi, dove non mi piace affatto che loro mandino messaggi mentre i fisioterapisti stanno lavorando per loro.

Guardiola, stretta su cellulari e wi-fi

Il rispetto per lo staff che si dedica ogni giorno ai giocatori, insomma, è alla base di tutto. E la squadra, assicura Guardiola, ha recepito - è il caso di dirlo - il "messaggio":

I ragazzi sono d'accordo. Non gli ho detto "non fate questo o quello" perché sono il manager, gli ho spiegato le motivazioni: "I componenti dello staff lavorano con voi, si prendono cura di voi e vivono per voi, perciò in quei 20-25 minuti di lavoro insieme dovete rispettarli.

Il sogno di Pep sui "canterani" del Manchester City

Tra i divieti più bizzarri passati alla storia, quello voluto da Guardiola suona quindi molto più ponderato. Nel corso della conversazione con il sito del Manchester City, il tecnico di Santpedor ha toccato un altro punto a cui tiene molto: la possibilità di lanciare in prima squadra i talenti del settore giovanile. È stata questa la sua fortuna al Barcellona, in Inghilterra invece la situazione è decisamente a un livello più embrionale: