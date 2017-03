Dieci scuderie, venti piloti, quattro dei quali quattro campioni del mondo in passato. Senza Nico Rosberg, è Lewis Hamilton il favorito per la vittoria finale.

1 condivisione 0 stelle

un giorno fa di Paolo Gaetano Franzino

Ci avviciniamo sempre più al 26 marzo, giorno in cui è fissato l'inizio del campionato di Formula 1 2017. Venti i Gran Premi in programma, come venti – divisi in dieci scuderie – sono i piloti che scenderanno in pista quest'anno: quattro di loro (Hamilton, Vettel, Raikkonen e Alonso) sanno già cosa si prova essere campioni del mondo, mentre uno (Lance Stroll) è debuttante assoluto.

Formula 1: chi arriva e chi cambia

Rispetto alla scorsa stagione, hanno lasciato il paddock: Jenson Button, Esteban Gutierrez, Felipe Nasr e il campione in carica Nico Rosberg. Oltre a Stroll, l'altro nuovo arrivato è Stoffel Vandoorne, nel 2016 terzo pilota della McLaren (una gara per lui, al posto dell'infortunato Alonso). In cinque, invece, hanno cambiato scuderia: Valtteri Bottas è passato dalla Williams alla Mercedes, Kevin Magnussen dalla Renault alla Haas, Nico Hulkenberg dalla Force India alla Renault, Esteban Ocon dalla Manor alla Force India e Pascal Wehrlein dalla Manor alla Sauber.

Mercedes: #44 Hamilton e #77 Bottas

La Mercedes, da tre anni consecutivi in testa alla classifica costruttori, ha individuato in Valtteri Bottas il sostituto ideale di Rosberg. Per non deludere le attese, il finlandese, reduce da una stagione sottotono con la Williams (ottavo posto), dovrà almeno tornare sul livello delle prestazioni del 2014, quando arrivò quarto nella classifica generale. Ma oltre che per i risultati in pista c'è curiosità anche per quanto riguarda il rapporto con il nuovo compagno Lewis Hamilton, non proprio uno dei piloti più amichevoli. Il britannico è uno dei favoriti per la vittoria finale, una vittoria che l'anno scorso gli sfuggì per soli cinque punti: la caccia verso il suo quarto titolo mondiale in Formula 1 è appena ripartita.

Copyright GettyImages Lewis Hamilton cerca vendetta dopo l'ultima stagione in Formula 1

Red Bull: #3 Ricciardo e #33 Verstappen

Campione costruttori dal 2010 al 2013, nelle ultime tre stagioni la Red Bull è arrivata due volte seconda e una quarta. Per il 2017, la casa austriaca ha confermato in Formula 1 gli stessi piloti che dal quinto GP dell'anno passato siedono all'interno della vettura blu. Daniel Ricciardo è ormai considerato l'erede di Vettel fin dal passaggio di quest'ultimo in Ferrari, dall'australiano la scuderia si aspetta un definitivo salto di qualità per migliorare i due terzi posti conquistati nel 2014 e nel 2016. Max Verstappen, promosso nel corso della stagione scorsa al posto di Kvyat, è invece il nuovo che avanza: il 19enne belga naturalizzato olandese non vede l'ora di battere il suo record di punti (204, un anno fa) e, assieme a Ricciardo, rientra nel gruppo di potenziali vincitori della classifica generale.

Copyright GettyImages Per la prossima stagione in Formula 1 la Red Bull punta su Ricciardo e Verstappen

Ferrari: #5 Vettel e #7 Raikkonen

La Ferrari non sale sul gradino più alto del podio dal 2008. A Maranello, almeno per il pre-mondiale, sembrano aver scelto di lavorare senza fare proclami, concentrando tutte le forze sul raggiungimento di un obiettivo che da troppo tempo sfugge alla scuderia italiana. Si riparte con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, sulla carta la coppia più forte della Formula 1. Il tedesco ha vinto quattro campionati in carriera, il finlandese è fermo a uno, ma è l'unico dei due ad averlo ottenuto con la Ferrari, nel 2007. Lo scorso anno, l'erede di Schumacher si è fermato in quarta posizione, mentre 'Iceman' non è andato oltre la sesta: il successo finale passerà anche per la loro voglia di redenzione.

Copyright GettyImages Fomula 1: Vettel e Raikkonen alla caccia del titolo

Force India: #11 Perez e #31 Ocon

Dagli zero punti del 2008 al bel quarto posto del 2016, il risultato più alto raggiunto dalla Force India dal debutto in F1. La casa asiatica prova a migliorarsi ancora in questo Mondiale, forte dei 173 punti ottenuti nel precedente. Il primo pilota sarà ancora Sergio Perez, settimo una stagione fa; al posto di Hulkenberg è tornato Esteban Ocon, collaudatore della Force India nel 2015, con una recente e poco positiva esperienza nella Manor.

Williams: #18 Stroll e #19 Massa

Insieme a Force India e McLaren, la Williams rappresenta il gruppo di scuderie outsider con l'obiettivo quarto posto nella classifica generale. La casa inglese non vince il titolo dal 1997 ma, considerata la forza di Mercedes, Red Bull e Ferrari, quest'anno sarà difficile ottenere la medaglia di bronzo conquistata nel 2014 e nel 2015. I piloti scelti per l'impresa sono l'appena maggiorenne Lance Stroll, che nel giro di tre stagioni si è portato a casa la Formula 4 italiana, le Toyota Racing Series e la Formula 3 Europea, e la chioccia Felipe Massa: per il brasiliano sarà l'ultimo Mondiale.

Copyright GettyImages Formula 1: Lance Stroll al fianco di Massa sulla Williams

McLaren: #2 Vandoorne e #14 Alonso

Il ritorno dei motori targati Honda non ha coinciso col periodo di successi che avevano reso vincente il binomio McLaren-Honda all'inizio degli anni Novanta. Nel 2016 è arrivato un sesto posto, deludente ma di gran lunga migliore del penultimo fatto registrare nel primo campionato dall'inizio della collaborazione. Al due volte campione del mondo Fernando Alonso si è aggiunto il belga Stoffel Vandoorne, alla prima come pilota titolare (era il terzo, sempre in McLaren, l'anno passato).

L'ex campione del mondo di Formula 1 Alonso e Vandoorne

Toro Rosso: #26 Kvyat e #55 Sainz

Un ritorno al passato per la Toro Rosso, che in questa stagione monterà motori Renault come nel 2014 e nel 2015. Il team satellite della Red Bull arriva al settimo posto da tre anni di seguito, secondo miglior risultato della storia della compagnia, dopo la sesta posizione ottenuta nel 2008. Allora in pista c'erano Sébastien Bourdais e Sebastian Vettel, oggi ci sono Daniil Kvyat e Carlos Sainz Jr.: il primo ha deluso nell'esperienza con la Red Bull ed è stato “retrocesso”; il secondo prosegue nel suo percorso di crescita, dopo i 64 punti ottenuti nel corso delle sue due stagioni in F1 (entrambe con la scuderia italiana).

Haas: #8 Grosjean e #20 Magnussen

Seconda partecipazione consecutiva per la Haas, l'azienda che dopo trent'anni di assenza è riuscita a portare una scuderia statunitense nel circus gestito oggi da Chase Carey. Le monoposto, con motore Ferrari, saranno guidate dal francese Romain Grosjean e dal danese Kevin Magnussen. Il primo ha totalizzato 29 punti (13° posto) nel 2016, mentre il secondo è una 'new entry' in casa Haas, dal momento che negli anni scorsi aveva corso con McLaren e Renault.

Copyright GettyImages Romain Grosjean sulla sua Haas

Renault: #27 Hulkenberg e #30 Palmer

Proprio sulla Renault concentriamo ora le nostre attenzioni. Tornata in F1 nel 2016 dopo l'acquisizione della Lotus, la casa francese ha deluso le aspettative giungendo al nono posto della classifica costruttori. Rispetto allo scorso anno è cambiata la prima guida: con Magnussen passato alla Haas, il posto vacante è stato assegnato all'ex Force India Nico Hulkenberg. Il suo partner sarà l'inglese Jolyon Palmer, diciottesimo nella passata stagione.

Sauber: #9 Ericsson e #94 Wehrlein

Dopo quattro campionati di basso profilo, con lo spettro dell'ultima posizione evitato per un solo punto, la Sauber arriva all'edizione del 2017 con la nomina di 'cenerentola' del mondiale: come accaduto alla protagonista della celebre fiaba, la monoposto svizzera diverrà finalmente bella? Impossibile dirlo con certezza, molto più semplice scrivere chi proverà a recitare la parte della 'fata madrina', ovvero i due piloti Marcus Ericsson e Pascal Wehrlein: considerato che in due, lo scorso anno, hanno totalizzato appena un punto (Wehrlein con la Manor), la strada da percorrere sarà davvero tanta – in tutti i sensi.