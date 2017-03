Attraversare la città a bordo degli sci spinto dalla propulsione di un jet pack: Filip Flisar, campione di ski cross, può affermare di aver fatto anche questo.

0 condivisioni 0 stelle

un giorno fa di Angelo Cavaliere

Quante volte avete desiderato un mezzo di locomozione alternativo per evitare il traffico e non essere più in ritardo?

Probabilmente, anche Filip Flisar ha avuto spesso questo cruccio e quindi si è ingegnato per realizzare la sua personale soluzione al dilemma.

Il campione del mondo del 2012 di ski cross, specialità della disciplina sciistica del freestyle, ha quindi inforcato i suoi sci e indossato sulla schiena il suo jet pack, cioè uno zaino che grazie a un particolare dispositivo crea una tale propulsione a getto da permettere addirittura di volare e mantenersi in aria per alcuni minuti.

Invece di librarsi nel cielo, Flisar si è spinto a una velocità impressionante per le strade di Maribor, la città dove vive in Svezia.

Di sicuro non avrà più problemi di traffico.