L'Olimpia vola a Tel Aviv con l'obiettivo di non finire ultima il girone. Gigi e il Fenerbahce in cerca di rivincita contro il Baskonia del Mago. Super sfida Real-Stella Rossa.

un giorno fa di Alessandro Assad

Il venticinquesimo turno di Eurolega offre diversi scontri diretti in vista degli imminenti playoff. Ci sono però anche squadre che ormai hanno asciato ogni speranza di arrivare alla seconda fase e giocano quindi solo per una questione d'onore. Questo è il caso dell'Olimpia Milano e Maccabi (diretta Fox Sports alle 20.05, con ampio pre-partita a partire dalle 19.30) che si sfidano per non finire ultime. Sempre giovedì occhio al derby italiano tra Datome e Bargnani in Fenerbahce-Baskonia (differita su Fox Sports dalle 22.30). Venerdì, invece, si affrontano Efes e Bamberg (in diretta su Fox Sports alle 19.00) e, a seguire, Real Madrid e Stella Rossa (a partire dalle 21.00, sempre su Fox Sports).

Fenerbahce-Baskonia (giovedì 09/03 alle 22.30, in differita su Fox Sports)

Dopo le vittorie della settimana scorsa, rispettivamente contro Zalgiris e Milano, il Fenerbahce e il Baskonia si affrontano in Eurolega cerca di un'ulteriore vittoria che potrebbe risultare fondamentale in questa prima parte di stagione. Per i turchi, un successo, potrebbe voler dire certezza dei playoff; agli spagnoli, invece, vincere servirebbe per rimanere tra le prime otto. Il Fenerbahce sta vivendo un momento decisamente positivo, che lo ha portato a vincere 6 delle ultime 7 partite. La squadra basca è all'opposto: soltanto 2 vittorie nelle ultime 8 partite. I padroni di casa dovranno probabilmente fare a meno di Ekpe Udoh, infortunatosi alla spalla lunedì in campionato contro il Darussafaka.

Datome cercherà di guidare il Fenerbahce contro il Baskonia

Ma in Eurolega c'è anche una sfida nella sfida. Si tratta del derby azzurro tra Gigi Datome e Andrea Bargnani. I due giocatori italiani stanno vivendo stagioni completamente differenti. Se Gigi, dopo una partenza difficile, sta diventando sempre più fondamentale per coach Obradovic, lo stesso non si può dire per Andrea. Il Mago aveva cominciato bene la sua esperienza spagnola, poi infortuni e scarso rendimento hanno costretto coach Alonso a tenerlo spesso ai margini. All'andata gli spagnoli si imposero nettamente per 86-52, e anche la sfida azzurra fu vinta da Bargnani che mise a segno 13 punti, contro i soli 2 di Datome. Stavolta aspettiamoci una partita decisamente più combattuta. Palla a due alle 18.45, con differita su Fox Sports a partire dalle 22.30.

Maccabi Tel Aviv-EA7 Milano (giovedì 09/03 alle 20.05, in diretta su Fox Sports)

A Tel Aviv va in scena la sfida tra le grandi deluse dell'Eurolega. Maccabi ed EA7 avevano cominciato la loro stagione con ben altri progetti e ben altre ambizioni e ora, invece, si ritrovano di fronte in una sfida in cui l'unica cosa in palio è l'onore. Al momento soltanto la matematica non ha condannato le due squadre; ma non manca molto nemmeno per quella. Infatti, in caso di sconfitta a Tel Aviv, Milano sarà aritmeticamente fuori dai playoff. Ma, se dovessero vincere anche Efes e Baskonia, non basterebbe nemmeno un successo. Anche il Maccabi non se la passa bene: playoff matematicamente irraggiungibili in caso di sconfitta e di vittorie di Efes e Baskonia. Una lenta agonia insomma.

In Eurolega contro il Maccabi, Raduljica giocò una delle migliori partite milanesi

Milano, dal 200 ad oggi, non ha mai vinto in casa del Maccabi, collezionando 5 sconfitte. Anche questa volta l'impresa non sarà facile per la squadra di Jasmin Repesa che dovrà fare a meno di diversi ed importanti uomini: Zoran Dragic, Mantas Kalnietis e (molto probabilmente) Krunoslav Simon. Un vero e proprio lazzaretto. Ma anche il Maccabi non se la passa meglio: con Quincy Miller non ancora al 100% della forma, gli israeliani dovranno fare a meno di Goudelock, vero punto di riferimento offensivo. Pronti all'esordio, invece, i nuovi innesti Levi Nimrod e Diamon Simpson. All'andata vinse l'Olimpia in volata 99-97, grazie ai 22 punti dell'ex Hickman. Anche questa volta il risultato sarà in bilico fino alla fine. Si comincia alle 20.05, in diretta su Fox Sports, con un ampio pre-partita a partire dalle 19.30.

Efes Anadolu-Bamberg (venerdì 10/03 alle 19.00, in diretta su Fox Sports)

L'Efes ospita il Bamberg e va alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, che le darebbe la possibilità di rimanere tra le prime otto del girone. La squadra tedesca, invece, arriva alla partita con una sola vittorie nelle ultime otto partite. La squadra allenata da coach Andrea Trinchieri ha una delle ultime (se non l'ultima) possibilità per rimanere ancora in vita nella corsa ai playoff, anche se l'atteggiamento visto nelle ultime uscite è quello di una squadra che ha già rinunciato.

Eurolega: Melli e il Bamberg volano in Turchia in cerca di una vittoria

Uno dei leader del Bamberg è Nicolò Melli che, dopo aver giocato una prima parte di stagione a dir poco straordinaria, sta vivendo un momento di leggero appannamento (fisiologico), dovuto anche alle prestazioni di tutta la squadra. Dopo le cinque doppie doppie stagionali, nelle ultime quattro uscite, soltanto una volta ha raggiunto la doppia cifra, con diversi errori al tiro. C'è da dire però che Nicolò, nonostante le difficoltà, è sempre l'ultimo dei suoi a gettare la spugna e a provarci fino alla fine. L'Efes è un avversario difficile e sta vivendo un buonissimo momento, ma il Bamberg ha già dimostrato di essere una squadra imprevedibile. Palla a due alle 19.00, in diretta su Fox Sports.

Real Madrid-Stella Rossa (venerdì 10/03 alle 21.00, in diretta su Fox Sports)

Dopo nove successi consecutivi che gli hanno permesso di raggiungere la vetta della classifica, il Real Madrid la scorsa settimana è caduto clamorosamente sul campo del Galatasaray, ultimo in classifica. Llull e compagni dovranno quindi riprovare a rialzare immediatamente la testa per tornare alla vittoria e tentare di chiudere la fase regolare al primo posto in classifica. Di fronte si troveranno la Stella Rossa, squadra rivelazione dell'Eurolega, in piena corsa per rimanere tra le prime otto della classe. Ci aspetta quindi una partita spettacolare.

Eurolega: la classe di Sergio Llull

All'andata, a Belgrado, i ragazzi terribili di Radonjic si imposero per 82-70, giocando una partita al limite della perfezione, guidati da un superlativo Simonovic da 20 punti. Stavolta però le cose saranno diverse. Gli spagnoli cercheranno senz'altro vendetta e, soprattutto, non vorranno perdere punti importanti nei confronti del CSKA Mosca, impegnato in casa contro il Galatasaray. Aspettiamoci quindi una partita senza esclusione di colpi, dove a sfidarsi saranno il talento cristallino messo in campo dal Real e la tenacia e il gioco di squadra della Stella Rossa. Palla a due alle 21.00, in diretta su Fox Sports.