La frase del portoghese contro i compagni della difesa è stata catturata dalle telecamere nell'intervallo di Napoli-Real Madrid, con i padroni di casa avanti 1-0.

un giorno fa di Alberto Casella

Una squadra organizzata e assatanata, un'altra completamente in balia dell'avversario. Il primo tempo di Napoli-Real Madrid era finito 1-0, con gli spagnoli raramente capaci non solo di impostare l'azione, ma proprio di uscire dal proprio fortino.

Hamsik, Insigne e Mertens avevano fatto fettine della difesa di Zidane e l'1-0 dei primi 45 minuti non rendeva nemmeno giustizia del dominio territoriale e di gioco imposto sul campo dagli uomini di Sarri. Cristiano Ronaldo, l'unico che ci aveva almeno provato arrivando anche a colpire un palo, non riusciva a farsene una ragione. In campo si sbracciava inutilmente verso i compagni, sbuffava e soffriva.

Ma al termine di quella prima frazione da incubo, appena imboccato il tunnel verso gli spogliatoi, non le ha mandate a dire ai colleghi della difesa. Le telecamere che seguono il percorso degli atleti appena fuori dal terreno di gioco hanno registrato un dialogo concitato fra Cristiano Ronaldo, Pepe e Marcelo, nel quale l'unica frase chiaramente comprensibile è quella dell'attaccante, che è sbottato senza mezzi termini:

Non sappiamo difenderci!

Uno sfogo, quello di Ronaldo, che ha dato i suoi frutti. Nel secondo tempo Zidane ha riposizionato la squadra che ha cominciato subito più alta per evitare di farsi schiacciare, poi le due prodezze di Sergio Ramos, che contro le difese posizionate a zona su calcio d'angolo va a nozze, hanno fatto la differenza sbriciolando in pochi minuti le residue speranze di qualificazione del Napoli.

