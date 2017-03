Il recupero della 21esima giornata di Liga tra galiziani e andalusi finisce 1-1. Dopo il vantaggio di Piccini a 20' dalla fine pareggia Borges al 90' su rigore.

50 condivisioni 0 stelle

un giorno fa di Michele Pedrotti

Mercoledì di Liga

Al Riazor di La Coruna va in scena il recupero della 21esima giornata di Liga tra Deportivo e Betis. La partita, in programma a inizio febbraio ma rinviata a causa del forte vento, non si è giocata su grandi ritmi. Eppure nel finale le due squadre si sono accese regalando uno spettacolo gradevole, con il vantaggio degli andalusi a 20' dalla fine firmato Cristiano Piccini e il pareggio a tempo scaduto su rigore di Celso Borges. Un punto che è di grandissima importanza per la squadra di Pepe Mel, che nella classifica di Liga ora a +5 dal Granada terzultimo.

La cronaca della partita

Inizio del match piuttosto blando, al Razor. La prima occasione del match è per il Betis al 10', con Ceballos che sfrutta un'apertura improvvisa della difesa avversaria per lanciarsi in porta, ma Lux para abbastanza agevolmente. Il resto della prima frazione prosegue senza che nessuna delle due squadre vada neanche lontanamente vicina al gol del vantaggio, fino a quando nei minuti finale un'azione personale di Andone spaventa Adan: il tiro del numero 10 del Depor è deviato e termina sul palo.

La ripresa

Partono decisamente meglio i padroni di casa nella ripresa. Al 56' una botta fortissima di Emre Colak con il mancino chiama Adan ad un grande intervento. I ritmi sostenuti sono sempre bassi, ma all'improvviso la gara si accende. Quando mancano 20 minuti al termine ci pensa Cristiano Piccini con un tiro dal limite dell'area (deviato da un difensore) su sviluppi di un corner che si insacca. 1-0 e gol pesantissimo per l'italiano. Andalusi vicini al gol del 2-0 con Ceballos, arrivato a tu per tu con Lux sulla sinistra ma, al momento del tiro, apre troppo il destro calciando ampiamente fuori. Nel finale ci prova Andone a pareggiare il match, ma il suo destro dentro l'area finisce fuori di pochissimo. Ma nel primo minuto di recupero il Depor si guadagna un calcio di rigore (molto dubbio) per un contrasto aereo tra Pezzela e Borges. Dal dischetto va proprio quest'ultimo che non sbaglia spiazzando Adan e permettendo ai suoi di portarsi a casa un punto che vale oro. Nel prossimo turno di Liga il Depor se la vedrà in casa con il Barcellona, il Betis è ospite del Real Madrid.