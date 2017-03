Per stimolare i propri giocatori a battere domani il Benfica in Champions League il Borussia Dortmund ha messo in palio un premio davvero speciale: 100mila euro.

Vincere nel calcio di oggi è estremamente importante. E in taluni casi è estremamente conveniente. Per i club, certo, ma anche per i calciatori. Stasera il Borussia Dortmund si gioca la qualificazione ai quarti di Champions League contro il Benfica. All’andata i portoghesi si sono imposti per 1-0, approfittando dei numerosi errori sotto porta di Pierre-Emerick Aubameyang, che ha anche sbagliato un rigore. Ora i tedeschi hanno bisogno di trovare stimoli ulteriori per ribaltare il risultato. Per questo la società ha deciso di offrire un bonus speciale ai calciatori in caso di qualificazione.

Centomila euro ai giocatori del Borussia Dortmund in caso di vittoria

Il bonus del Borussia Dortmund

In caso di qualificazione ai quarti, il Borussia Dortmund, che ha chiuso l’ultimo esercizio con un fatturato record, premierà i propri atleti. Ognuno dei 18 giocatori che parteciperanno alla partita di ritorno (gli 11 titolari e i 7 che, nelle competizioni europee, sono ammessi in panchina) riceverebbe infatti 100mila euro cash nel caso in cui i gialloneri superassero il turno. Il titolare fa 1,8 milioni di euro. Tanto, anche se in realtà è una briciola rispetto a quanto incasserebbe il Dortmund dalla Uefa. Chi passa prenderà infatti 6,5 milioni di euro, più un’ulteriore quota per i diritti tv.

E i precedenti danno coraggio: nel lontano 1963 il Borussia perse 2-1 l’andata degli ottavi della Coppa dei Campioni a Lisbona contro il Benfica, prima di vincere 5-0 il ritorno nel vecchio impianto di Rote Erde (fu eliminato poi in semifinale dall'Inter di Helenio Herrera). Anche questo può servire a trovare qualche motivazione extra, dato che nel calcio di oggi vincere è estremamente importante. E, in taluni casi, anche estremamente conveniente.