Vuole chiudere la carriera con il triplete. Poi Xabi Alonso lascerà il Bayern Monaco e il calcio. Probabilmente già a fine stagione. Darà l'annuncio in settimana.

un giorno fa di Elmar Bergonzini

Per ora sono 17. Ma la speranza è di arrivare a 20 entro il 3 giugno. Quel giorno ci sarà la finale di Champions League e Xabi Alonso spera di poterla giocare e di diventare campione d’Europa con il Bayern Monaco.

Aspettando il triplete con il Bayern Monaco

Finora in carriera fra nazionale e club di trofei ne ha vinti 17, ma, dovesse conquistare il triplete con i bavaresi, arriverebbe a 20. Poi però basta. Già, perché Xabi Alonso sta pensando di ritirarsi a fine stagione.

Xabi Alonso: addio al calcio e al Bayern Monaco?

Il ritiro di Xabi Alonso

Stando a quanto riportato oggi dalla Sport Bild, Xabi Alonso non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto (scadenza a giugno) con i campioni il Bayern Monaco, né ha intenzione di andare a giocare altrove. Vorrebbe proprio ritirarsi, e cominciare a pensare al futuro. Eppure lo scorso novembre Xabi sembrava orientato a restare in Baviera:

Sarei molto contento se potessi rinnovare. Io qui sto bene, la mia famiglia pure. A Monaco ci siamo inseriti tutti perfettamente.

Poi però a gennaio aveva cominciato a far intuire che qualcosa stesse cambiando. Ora, secondo i media tedeschi, ha definitivamente deciso. Già in settimana Xabi Alonso annuncerà il proprio ritiro. Porterebbe via con se 17 trofei vinti. Ad oggi. Con la speranza che a giungo siano 20.

Le vittorie di Xabi Alonso

Il palmares di Xabi Alonso è semplicemente stellare: una carriera passata tra Spagna, con le maglie di Real Sociedad e Real Madrid (14 presenze anche con l'Eibar), Inghilterra (Liverpool) e Germania (Bayern Monaco). A livello di club vince 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Community Shield, 2 Coppe di Spagna, 1 Liga, 1 Supercoppa Spagnola, 2 volte la Bundesliga, 1 Coppa di Germania e 1 Supercoppa tedesca. Oltre a 2 Champions League e a 2 Supercoppe europee. Capitolo a parte merita la sua esperienza con la nazionale spagnola: Xabi Alonso fa parte di quella generazione di fenomeni che dal 2008 al 2012 ha trionfato due volte agli Europei e ha alzato in Sudafrica la Coppa del mondo.