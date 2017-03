Al termine della gara vinta in casa dell'Arsenal, sia Arjen Robben che Mats Hummels sono stati particolarmente autocritici per il primo tempo giocato dalla squadra.

465 condivisioni 0 stelle

un giorno fa di Elmar Bergonzini

Critiche. Spietati, feroci, ingiuste. Spesso le squadre, quando le cose vanno male, si chiudono a riccio e fanno scudo. Respingono tutte le accuse, e se qualcun, dall’esterno, prova ad avanzare qualche critica riceve risposte dure. Questa è la normalità. Poi però c’è il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. Lì il mondo sembra girare al contrario. Dopo la strepitosa vittoria per 5-1 in casa dell’Arsenal in Champions League, che ha garantito la qualificazione ai quarti, ci si aspettava grandi manifestazioni di giubilo. I giocatori bavaresi, al contrario, hanno sorpreso tutti con un’autocritica molto pignola, forse perfino fuori luogo.

Il Bayern Monaco vuole crescere ancora

L’obiettivo a Monaco non è quello di vincere la Bundesliga, né la Coppa di Germania, e nemmeno la Champions League. L’obiettivo è quello di vincere tutto. Il triplete. Altrimenti i bavaresi non saranno soddisfatti. Anche perché già nelle passate stagioni, con Pep Guardiola, avevano vinto tanto, ma non tutto, e qualcuno aveva storto il naso. L’unico vero obiettivo del Bayern Monaco è ripetere la storica stagione del 2012-13. Per questo, perfino ieri, i giocatori avevano qualcosa da rimproverarsi. Forti le parole di Arjen Robben:

5-1. Forse dovrei chiudere la bocca e non essere critico. Ma spero che questa partita ci sia di insegnamento in vista dei quarti. Non possiamo giocare come abbiamo fatto nel primo tempo.

Per quanto possa sembrare strano quella di Robben non si può nemmeno considerare una voce fuori dal coro. Anche Mats Hummels ha voluto richiamare tutti all'ordine:

Abbiamo pensato di farcela facilmente ed è umano, ma non ci può più succedere. Se avessero segnato il 2-0 sarebbe stato spiacevole....

La reazione della società

Anche la società ha voluto trasmettere calma all’ambiente. Che nessuno faccia voli pindarici. Per vincere il triplete il Bayern Monaco deve vincere tutto, per ora non ha ancora vinto niente. Per questo l’amministratore delegato del club, Karl-Heinz Rummenigge, non vuole sentir parlare di euforia:

Non sogno il triplete perché siamo solo ai quarti e siamo solo a marzo. Siamo in una buona situazione per affrontare il tutto passo dopo passo. Nel 2013 abbiamo battuto gli avversari con calma, concentrandoci solo sul momento.

Critiche. Spietati, feroci, ingiuste. Specie per una squadra che ha appena vinto 5-1 a Londra. Ma stavolta arrivano dal club stesso…