Secondo il figlio di Pablo Escobar, il narcotrafficante non era tifoso dell'Atlético de Medellin e non ha chiuso affari col calcio: la droga fruttava di più.

un giorno fa di Elmar Bergonzini

Anche i più grandi criminali della storia dell’umanità hanno il diritto di essere difesi. Per questo Juan Pablo Escobar, figlio del famoso trafficante di droga degli anni 80 Pablo Escobar, ha voluto fare delle precisazioni. La serie televisiva Narcos non gli è piaciuta affatto. Che il padre non fosse un santo lo sa, ma non vuole gli si imputino anche cose non vere. Il padre, afferma Juan Pablo, non era affatto tifoso dell’Atlético Nacional de Medellin, né ha mai comprato un arbitro come invece affermato da qualcuno...

Gli affari di Pablo Escobar

In un’intervista rilasciata a El Transitor, Juan Pablo ha parlato del suo nuovo libro “Pablo Escobar: quello che mio padre non mi ha mai detto”. Il padre, al contrario di quanto affermato da molti, non era tifoso dell’Atlético Nacional de Medellin, bensì dell’ Independiente di Medellin. In molti hanno invece attribuito alla grande crescita dell’Atlético Nacional, che in quegli anni arrivò a giocarsi una finale di Coppa Intercontinentale contro il Milan di Sacchi, un aiuto sporco di Escobar. Qualche arbitro comprato nelle partite importanti e il gioco era fatto.

La realtà però, secondo Juan Pablo, è un'altra:

Era interessato agli affari sporchi come il traffico di droga, con quell’attività poteva guadagnare molto di più di quanto non avrebbe fatto col calcio.

Juan Pablo ha poi raccontato il momento in cui ha scoperto quale fosse la professione del padre:

Avevo appena 7 anni. Mi feriscono i crimini che ha commesso perché nessun tipo di violenza è giustificabile.

Un’ammissione importante, perché è vero che anche i più grandi criminali della storia dell’umanità hanno il diritto di essere difesi, ma i crimini non vanno giustificati, mai.