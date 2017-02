Fabio Cannavaro a FOX Sports: "Kalinic il mio obiettivo". E su Totti...

Il difensore campione del Mondo con l'Italia nel 2006 si confessa in Esclusiva ai microfoni di FOX Sports. Parla di Kalinic, Totti, Inter e Cina. Domani alle 23.45 l'intervista integrale.

3 ore fa

Fabio Cannavaro, si è confessato ai microfoni di Fox Sports (canale 204 di Sky) parlando a 360 gradi del futuro di Kalinic, di Totti, dell’Inter e della sua esperienza in Cina. L’intervista integrale, a cura di Edoardo Testoni, andrà in onda domani sera alle 23.45 su Fox Sports (canale 204 di Sky) e in replica il 2 marzo alle 20.00 e alle 00.15.

"Kalinic il mio obiettivo"

Il Campione del Mondo si è soffermato, in primis, su Nikola Kalinic e sul suo futuro.

L’ho sempre detto: Kalinic è sempre stato il mio obiettivo nel calciomercato di gennaio perché ha delle caratteristiche che si sposano benissimo con il mio modo di vedere calcio. Kalinic è un ragazzo serio, intelligente e questa per me è un’altra cosa molto importante. Perché quando vai a fare queste esperienze in questi Paesi la gente pensa che i calciatori ci vanno solo per soldi e quindi corri il rischio che a un certo punto perdi di vista l’obiettivo che è quello di giocare a calcio. Invece io cerco questi giocatori con queste caratteristiche umane e Kalinic è uno di questi.

"Conosco i proprietari dell'Inter"

Sull’Inter e sugli obiettivi societari, ha detto:

Conosco i proprietari dell’Inter e so che vogliono arrivare al top in Europa e in Italia dopo gli investimenti che hanno fatto.

"Totti non lo chiamo..."

Su Francesco Totti ha concluso: