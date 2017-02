L'episodio in Sassuolo-Milan è solo l'ultimo di una serie di penalty insoliti, bizzarri, divertenti, geniali o semplicemente folli: riviviamoli insieme.

7 ore fa di Stefano Fiori

Se ci avesse provato volutamente, con tutta probabilità non ci sarebbe riuscito. E comunque la sua esecuzione sarebbe stata da non convalidare. Contro il Sassuolo, però, l'incredibile rigore di Carlos Bacca ha portato i tre punti al Milan: il gol vittoria del colombiano è arrivato al 22', grazie a un penalty che ha scatenato le proteste dei padroni di casa. Nel calciare di destro, l'attaccante rossonero è scivolato finendo per far rimpallare il pallone sul piede sinistro: l'imprevedibile traiettoria non ha dato scampo a Consigli, spiazzato però ancora di più dalla decisione dell'arbitro Calvarese di assegnare il gol. Come recita la regola 14 del Regolamento del gioco del calcio, "il calciatore che ha eseguito il tiro (dagli undici metri, ndr) non può toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore": il gol di Bacca era insomma da annullare.

L'episodio del Mapei Stadium è allora l'occasione migliore per rivivere i tanti, strani, divertenti e folli calci di rigore che personaggi più o meno famosi hanno realizzato in giro per il globo: dal penalty di seconda battuto da due campioni del calcio mondiale come Johan Cruyff e Leo Messi al primo, storico scavetto (o "cucchiaio") di Panenka. Ma soprattutto, le geniali esecuzioni e gli episodi più bizzarri che hanno visto protagonisti tanti giocatori meno conosciuti: tra gol di tacco, cadute volute durante la rincorsa e capriole, ce n'è per tutti i gusti.

Il rigore di seconda di Messi e Suarez in Barcellona-Celta Vigo del febbraio 2016

La "triangolazione" tra Cruyff e Olsen in Ajax-Helmond Sport del dicembre 1982

Panenka decide così la finale degli Europei 1976: nasce lo scavetto o "cucchiaio"

Nenad Cudic cerca di distrarre l'avversario: ecco come va a finire...

Il colpo di genio di Maciek Adamiak

Ezequiel Calvente segna così in Spagna-Italia agli Europei U19 del 2010

Khalid Askri pensa di aver neutralizzato il rigore, ma...

Il rigore acrobatico di Joonas Jokinen in Baar-Sempach

Awana Diab segna di tacco. ma il ct Katanec lo punirà sostituendolo

Ashad Ali Abudarey nel match dell'AFC Challenge Cup del 2014

La traiettoria più pazza di sempre, nello spareggio del 2011 per l'Eccellenza tra Termeno e Dro

Serbia-Tunisia: l'arbitro Charles Ariiotima fa ripetere il rigore... sei volte

Saturn-Spartak Mosca del 2009: un tifoso entra in campo e... trasforma dal dischetto

Djbril Cissé ai tempi del Panathinaikos: un tiro così potente da rimanere quasi incastrato nella rete

Estate 2007: Francesco Totti "dà le spalle" a Curci in allenamento...

Douglas Costa fa lo stesso durante un allenamento del Bayern Monaco

L'olandese Jetro Willems "umilia" un portiere d'eccezione: Klaas-Jan Huntelar