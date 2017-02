Prima di andare al Manchester City e al Milan, Robinho giocò 3 anni col Real Madrid che lui preferì al Barcellona perché pieno di campioni brasiliani.

429 condivisioni 5 stelle

10 ore fa di Elmar Bergonzini

Beato fra le donne. Più o meno. Robinho deve essersi sentito così quando, nel 2005, sia Real Madrid che Barcellona hanno provato a portarlo nella Liga. Corteggiato da due dei club più importanti della storia del calcio. Due sventole in grado di far girare la testa a chiunque. Ma Robinho, come raccontato a FourFourTwo ha spiegato che non ha mai avuto dubbi sulla scelta. A lui la bellezza del Barcellona lo lasciava indifferente, lui voleva solo il Real.

Sono entrambi due grandi club, ma all’epoca a Madrid c’era una colonia brasiliana. Ronaldo, Roberto Carlos, e Luxemburgo in panchina. Come avrei potuto scegliere il Barça?

L’avventura

In Spagna Robinho è rimasto per 3 anni, nei quali ha vinto due volte il campionato. Poi il rapporto si è rotto e il brasiliano decise di andare al Manchester City, primo colpo di una squadra che stava crescendo.

Non mi pento di aver scelto il Real, ma mi spiace di come è finita la mia avventura lì, perché forse qualcuno si è dimenticato di ciò che ho fatto con quella maglia. Ho aiutato la squadra a vincere il campionato e penso di aver giocato bene.

Vota anche tu! Santos, Real Madrid, Manchester City e Milan: Robinho merita la carriera che ha fatto? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Santos, Real Madrid, Manchester City e Milan: Robinho merita la carriera che ha fatto? Condividi





Anche dopo il Real Madrid però Robinho ha continuato ad essere corteggiato da club dal profilo altissimo. City prima, Santos poi, Milan infine. Per anni lì, nel grande calcio. Beato fra le donne, e le coppe che ha vinto.