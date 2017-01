Milan, ecco chi è Deulofeu: il profilo dell'ultimo acquisto rossonero

Classe, tecnica ed eleganza: Gerard Deulofeu è il profilo ideale per Vincenzo Montella: l'esterno spagnolo è già a Milano, oggi potrebbe arrivare l'annuncio.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Classe, tecnica ed eleganza. Vincenzo Montella sa bene come far esaltare giocatori del genere. Gerard Deulofeu Lázaro arriva con un curriculum non ancora ricco, ma con un profilo ben delineato. A marzo compirà 23 anni (è un classe 1994), ma fra Barcellona, Barcellona B, Everton e Siviglia è già alla sua sesta stagione da professionista. E al Milan lo aspettano a braccia aperte. La fascia sinistra d’attacco è perfetta per uno bravo come lui a saltare gli avversari.

Profilo

Arriverà con la formula del prestito, come imposto dalla società rossonera. Porterà con sé freschezza e fantasia. A soli 9 anni, d’altronde, è entrato nel settore giovanile del Barcellona, uscendone da professionista. Di traguardi ne ha già raggiunti molti: due Europei Under 19 vinti con la maglia della Spagna, decine di trofei con le giovanili blaugrana e un doppio record con la Nazionale Under 21: nessuno nella storia ha giocato più partite di lui (32) né segnato più gol (16). Dopo qualche apparizione nelle stagioni precedenti, nel 2012-2013 la definitiva consacrazione: 18 reti e 5 assist in 33 col Barcellona B.

Carriera

L’Everton lo nota e lo porta in Premier prendendolo in prestito. Al primo anno a Liverpool colleziona subito 25 presenze. Tornato a Barcellona, viene girato al Siviglia visti gli acquisti di Neymar e Suarez. Lì Gerard va bene ma non benissimo: a fine anno vincerà l’Europa League, ma non è un vero protagonista della squadra (17 presenze). Torna così all’Everton, questa volta a titolo definitivo. La scorsa stagione è andato bene, ma ora, con l’arrivo di Koeman, ha perso spazio. A Milano lo aspettano per permettergli di arricchire il CV. Il profilo è ideale. Classe, tecnica ed eleganza. Con Montella può esplodere.