Sampaoli: "Gli altri stanno a Messi come un poliziotto sta a Batman"

Jorge Sampaoli non è nuovo a similitudini del genere, una volta paragonò il possesso palla ad un flirt con una bella donna. E a Siviglia sono tutti matti di lui.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Bravo, più bravo, Lionel Messi. Forte, più forte, Lionel Messi. Tecnico, più tecnico, Lionel Messi. E si potrebbe continuare ancora a lungo. Ne è convinto anche Jorge Sampaoli, allenatore argentino che tanto bene ha fatto da commissario tecnico del Cile e che ora sta ottenendo grandissimi risultati anche con il Siviglia. L’ultimo successo è quello che ha regalato maggiore gioia ai tifosi: la vittoria sul Real Madrid nella Liga, conquistata fra l’altro con l’autogol del "nemico" Sergio Ramos e il gol de neoacquisto Stevan Jovetic. Per Sampaoli gira tutto nel modo giusto, come ammesso da lui stesso durante un’intervista a BeIn Sports LaLiga.

Sono felice che i tifosi del Siviglia siano così entusiasti. Non avrei immaginato di battere il Real.

Paragoni

Il suo Siviglia è incredibilmente al secondo posto in classifica. Cuscinetto che divide le due superpotenze Real Madrid e Barcellona. Pur stando avanti ai blaugrana in classifica però Jorge, da buon argentino, sa bene che in Catalogna possono fare affidamento su un giocatore che per qualcuno è il vero erede di Maradona:

Messi è un giocatore straordinario. Paragonare altri giocatori a lui è come paragonare un poliziotto a Batman.

Jorge però non è nuovo a paragoni del genere. Una volta, da tecnico del Cile, commentò così una sconfitta con l’Uruguay nonostante il 73% di possesso palla:

Una notte ero in un bar con una donna. Abbiamo parlato tutta la notte, abbiamo flirtato, le ho offerto dei drink. Alle 5 del mattino entra un uomo, la prende per il braccio e la porta in bagno: ci fa l’amore e se ne vanno via insieme. Ma non importa, io ho avuto la maggior parte del possesso quella notte…

Inutile commentare frasi del genere. Bravo, più bravo, Messi. Fantasioso, più fantasioso, Sampaoli.