L'ex centrocampista italiano si è detto contrario alle proposte del suo ex-compagno di squadra al Milan: "Spero rimanga solamente una proposta".

20 ore fa di Luca Rebiscini

L'amicizia dura in eterno? Forse, ma è pur vero che gli amici non sempre condividono le stesse idee. Marco Van Basten e Demetrio Albertini, sono stati compagni di squadra al Milan per 4 stagioni a inizio carriera dell'italiano, e al termine di quella dell'olandese. Entrambi sono rimasti nel mondo del calcio, seppure in ruoli diversi - l'ex attaccante è responsabile dell'innovazione tecnologica della Fifa, l'ex centrocampista attualmente non ricopre cariche ma è stato vice-presidente della Federcalcio, ma hanno una visione del futuro di questo sport completamente opposta.

Demetrio Albertini (primo da sinistra) e Marco Van Basten (primo da destra) con la maglia del Milan

Il cigno di Utrecht nei giorni scorsi ha proposto dei cambiamenti nel regolamento che hanno diviso l'opinione pubblica. Modifiche radicali che stravolgerebbero - a prescindere dal piacere o meno delle proposte - il calcio, per come siamo abituati oggi: dall'espulsione a tempo, all'eliminazione del pareggio, passando per espulsione dopo 5 falli, introduzione del tempo effettivo, dimensioni ridotte dei campi per partite non professionistiche, minor numero di partite, maggior numero di sostituzioni e l'autorizzazione al dialogo con l'arbitro riservata solamente al capitano.

Demetrio Albertini su Twitter ha manifestato tutta la sua contrarietà alle 8 proposte. Non è chiaro se "una proposta" citata nel tweet sia riferita a 1 delle 8 nuove idee o se rappresenti l'insieme delle modifiche. L'ex numero 4 del Milan si è comunque schierato, insieme a tante altre persone, contro l'innovazione proposta da Van Basten, che rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio. Chi la spunterà?