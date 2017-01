Le otto proposte con cui l'ex fuoriclasse di Milan e Ajax, ora responsabile dell'innovazione tecnologica della Fifa, potrebbe rivoluzionare radicalmente il calcio.

163 condivisioni 5 stelle

2 ore fa di Paolo Cola

La prima vita di Marco Van Basten la conosciamo tutti: è stato, semplicemente, il più sopraffino interprete del mestiere del centravanti - forse non il migliore in assoluto, ma certamente quello che più di ogni altro ha saputo elevare il ruolo a livelli artistici. Della sua seconda incarnazione, come allenatore, resterà pochino: qualche squillo iniziale come c.t. dell'Olanda (ricordiamo un 3-0 all'Italia campione del mondo a Euro 2008), molte delusioni con Ajax ed Heerenveen, un addio causa stress ironicamente simile a quello che costrinse all'abbandono il suo amico-nemico Arrigo Sacchi. Ma è con la terza versione di se stesso che Marco Van Basten rischia di lasciare la sua impronta più indelebile sul mondo del calcio, se la rivoluzione da lui progettata, in qualità di responsabile dell'innovazione tecnologica della Fifa, dovesse realmente trovare applicazione.

In una intervista rilasciata alla Bild, il Cigno di Utrecht ha illustrato le sue otto proposte di modifica del regolamento del gioco del calcio, dall'abolizione del fuorigioco alla sostituzione dei calci di rigore con gli shootout. Vediamole e analizziamole punto per punto:

1. Addio al fuorigioco

Getty L'inconfondibile segno universale del fuorigioco

La più controversa delle regole del calcio farebbe meglio a sparire, secondo Van Basten. In realtà la sua non è una proposta così originale, la buonanima di Sepp Blatter ne aveva parlato già nel 2010, con l'obiettivo, ovviamente, di aumentare la spettacolarità e dunque l'appeal (e dunque gli introiti) del prodotto-calcio. Sia chiaro, non c'è nulla di così strano nel pensare di cancellare una regola che è impossibile far rispettare con la massima esattezza (la scienza ha dimostrato che l'occhio umano non è fisiologicamente all'altezza del compito). Il problema è che il fuorigioco è una delle regole più condizionanti di questo sport: eliminarla significherebbe trasformarlo radicalmente. In qualcosa di meglio? Forse, se siete tipi a cui piace vedere attaccanti campeggiati nell'area piccola per 90 minuti, braccati a uomo (addio zona) dai difensori. Un compromesso accettabile sarebbe quello di limitare il fuorigioco agli ultimi 16-25 metri.

2. Cartellini rivoluzionati

Getty Un'espulsione a tempo al posto del cartellino giallo?

Se per l'abolizione del fuorigioco Van Basten si è ispirato all'hockey, in questo caso ha attinto dalla pallamano. Invece del cartellino giallo, l'arbitro comminerebbe un'espulsione a tempo (5 o 10 minuti). E il cartellino rosso?

Ho da tempo l'idea che un difensore può commettere cinque falli, come nel basket, poi deve lasciare il campo

Modifica più facilmente gestibile rispetto a quella riguardante il fuorigioco, anche se andrebbe approfondito il discorso. In realtà nella pallacanestro chi commette 5 falli abbandona la partita, è vero, ma viene sostituito sul parquet da un compagno di squadra; non è chiaro cosa dovrebbe accadere nel calcio secondo Van Basten.

3. Shootout al posto dei rigori

Getty Chissà se Grosso avrebbe segnato uno shootout

Ariecco gli shootout, quel surrogato dei calci di rigore in cui l'attaccante deve farsi 25 metri palla al piede prima di calciare in porta col portiere in uscita. Per il Cigno, un sistema

Spettacolare per i tifosi e interessante per i giocatori

In realtà, i rigori in movimento sono già stati sperimentati nel calcio americano senza grande successo. Van Basten li ha pensati per le gare a eliminazione diretta (al posto della tradizionale lotteria dei rigori) ma anche e soprattutto per la fase a gironi: in altre parole, è una sponda all'idea di Gianni Infantino di abolire il pareggio ai Mondiali di calcio. Non per essere conservatori a tutti i costi, ma il pareggio è uno dei tratti distintivi del calcio rispetto a (quasi) tutti gli altri sport e l'aria che tira non ci piace molto.

4. Solo il capitano può protestare

Getty L'accerchiamento dell'arbitro, malcostume tra i più diffusi nel mondo del calcio

Questa volta tocca al rugby fungere da modello: solo il capitano può avere rapporti diretti con il direttore di gara. In questo modo, secondo Van Basten, si eviterebbero i frequenti accerchiamenti dell'arbitro da parte di una dozzina di giocatori inferociti e il conseguente, potenziale condizionamento dell'arbitro stesso. Difficile vedere controindicazioni in questa proposta.

5. Più cambi, e volanti

Getty Altre due sostituzioni nei tempi supplementari?

L'obiettivo è quello di aggiungere un paio di sostituzioni a disposizione degli allenatori nei tempi supplementari. E, magari, di rendere possibile il cambio senza interruzione del gioco. Anche in questo caso, i vantaggi sembrano evidenti (anche per la salute dei giocatori, spesso costretti a disputare l'extratime in condizioni fisiche precarie) e le controindicazioni limitate (c'è il rischio che l'arbitro non riesca a segnare sul taccuino la sostituzione mentre il gioco prosegue).

6. Minor numero di partite

Getty Messi non è mai arrivato in gran forma a un grande torneo per nazionali

Forse il punto più stravagante della proposta dell'olandese, più che altro perché in totale controtendenza con le decisioni prese dalle istituzioni calcistiche negli ultimi decenni - non ultima, quella relativa all'allargamento del Mondiale a 48 squadre. E forse anche il punto più banale: una stagione di 50 partite è meno logorante di una da 80, e dunque tendenzialmente più spettacolare. E calciatori come questo qui nella foto, forse, avrebbero vinto qualcosa in più a livello di nazionale, se non fossero arrivati ai grandi tornei estivi con una settantina di partite nelle gambe. Van Basten dice che il mondo del calcio ha abbastanza denaro per potersi permettere un simile taglio: ansiosi di vederlo messo nero su bianco.

7. Tempo effettivo negli ultimi 10'

Getty L'introduzione del tempo effettivo eliminerebbe le perdite di tempo

Altra proposta volta a combattere l'ostruzionismo e a favorire la spettacolarità del gioco. Negli ultimi 10', l'arbitro potrebbe essere chiamato a fermare il cronometro ogni volta che il gioco si ferma. Addio perdite di tempo, addio sceneggiate, addio sostituzioni strategiche: non serviranno più a nulla. Tutto bene, tutto bello, ma a questo punto perché limitarsi agli ultimi 10' e non passare direttamente alle partite di 60' effettivi?

8. Partite 8 vs 8

Getty Di varianti del calcio ne esistono già numerose

L'ultimo punto è relativo alle dimensioni del campo e, di conseguenza, al numero di giocatori per ogni squadra. Secondo Van Basten, per le competizioni giovanili e per gli over 45 il campo da gioco dovrebbe essere più piccolo e le squadre composte da non più di 8 giocatori. Fortunatamente,